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Omicron隱藏三大風險！　毒性低卻比Delta更可怕

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

▲每日確診人數最多的美國，已遇到海量病患湧入和醫護人員短缺的可怕螺旋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

Omicron侵入台灣形成社區傳播，不過對已成為各國主流病毒株的新變異株，因多個研究指出雖然傳播力高但重症死亡率低，所以社會氛圍普遍較不重視其影響力，但若拉出統計數據，Omicron仍存有三大風險。如短時間內爆量感染者會讓醫療系統嚴重超荷；年長、免疫力低下的高風險族群仍有高重症死亡率；大量青少年孩童確診，後遺症影響可能比預期的大。

醫療系統超載

全球多國正因為Omicron的強勢傳播接連創下疫情以來的單日確診新高，美國11日就新增破紀錄的113萬人確診，日前重症住院人數還突破去年1月的13萬人高峰。「Our World in Data」網站統整出的相關數據也顯示，英國、西班牙在今年初到10日間，確診人數均飆破先前疫情高峰的2倍至3倍之多，就連全民接種疫苗風氣盛、已開放接種第四劑的以色列，同樣也受突破性感染之苦而陷入新一波疫情海嘯。

▲▼毒性低卻非大號流感 隱藏3大風險不可輕忽。（圖／翻攝「OurWorldinData」）

▲▼西班牙（上）與英國（下）確診數創下誇張新高。（圖／翻攝「OurWorldinData」）

▲▼毒性低卻非大號流感 隱藏3大風險不可輕忽。（圖／翻攝「OurWorldinData」）

▲▼毒性低卻非大號流感 隱藏3大風險不可輕忽。（圖／翻攝「OurWorldinData」）

▲已開放接種第四劑的以色列也遇到染疫新高。（圖／翻攝「OurWorldinData」）

Omicron重症住院率雖較Delta低，但病毒複製能力遠勝於Delta逾70倍，傳播能力更超過4倍，因此雖然住院率只有50％或更低，但當確診人數在幾天內翻倍再翻倍的情況下，也會出現爆量重症需要住院的染疫人口。對於應付疫情已邁入第三年的各國醫療系統而言，量能負荷恐怕比先前更不堪，甚至可能導致患者無法及時接受治療而死亡。

高風險族群染疫致命機會仍高

年長、慢性病及免疫力低下的染疫人口也會隨著病毒廣泛傳播而暴增，本身就是高風險族群的人若染疫，致命機率會高出許多，若由健康的確診者傳播病毒，容易造成高風險族群瞬間陷入重症甚至死亡的情況。

▲▼毒性低卻非大號流感 隱藏3大風險不可輕忽。（圖／翻攝美國cdc）

▲染疫住院率已達去年疫情高峰。（圖／翻攝美國cdc）

幼童及青少年染疫後遺症

美國CDC網站顯示指出幼童與青少年住院人數也創下疫情新高，其中一項數據顯示，目前0歲至4歲的孩童已突破去年10月高峰並創下疫情紀錄，比率為每10萬人中就有4.5名孩童「住院」，確診人數則更多。

由於先前的病毒株對於青少年以下孩童群體影響較少，研究普遍較注重在高風險族群等，因此不少研究人員擔心病後相關研究少，以至於不清楚正在發育中的幼童和青少年在染疫後，對心肺和呼吸系統等身體影響的後遺症將會多嚴重，也難了解是否會發展成長期後遺症。

▲▼毒性低卻非大號流感 隱藏3大風險不可輕忽。（圖／翻攝美國cdc）

▲0到4歲幼童住院暴增。（圖／翻攝美國cdc）

WHO也已發出呼籲，不斷施打現有疫苗加強針已不是可行策略，各大藥廠機構應積極研發除了具有重症死亡防護力之外，還要能第一時間就阻斷感染的防護力的新疫苗。

種種跡象都顯示Omicron造成的突破性感染已超出現有疫苗能力，而在大量人數感染情況下，非常可能會出現如之前Delta病毒的情況，也就是再次突變成新的變異株，讓全球復甦之路更加顛簸。

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