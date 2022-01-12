　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO：重複接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗阻斷病毒傳播

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲全球多國已開放施打加強劑，以色列、智利更已開放施打第四劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）專家11日警告，重複施打COVID-19疫苗加強劑對抗新變異株不是最佳解方，呼籲藥廠研製更具杜絕傳染效力的新疫苗。

綜合外電報導，WHO的COVID-19技術顧問團隊「TAG-Co-VAC」在聲明中指出，目前的疫苗策略是運用2020年底開發出來的疫苗，不斷接種更多加強劑來防範新變異株，但這個方法很可能已經過時或無法持續太久。

「TAG-Co-VAC」表示當前情況，有需要針對兇猛的變異株進行疫苗全面升級更佳版本，以面對像是Omicron的新變異株，這款已成為主流病毒株的國家迅速在3個月內擴散至149個國家。

團隊同時也呼籲各大藥廠、機構，研製新疫苗除了具備現有疫苗的「防重症、死亡效力」，也要能夠具備大幅降低傳染的能力，直接斷絕病毒傳播鏈，這樣才能真正降低社區傳播，符合更嚴格的公衛需求。

團隊喊話疫苗研製者，應該研發出更能發揮免疫反應的疫苗，而且更強大有效，能夠在人體內持續更久的時間，以減少對加強劑的需求。WHO指出，目前全球有331個候選疫苗正在研發中。

等待新疫苗推出的期間，團隊認為現有疫苗也必須進行一定的升級，以確保符合WHO對於Omicron和Delta的感染及重症防護力標準。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
王力宏撂3男「硬闖吾疆」身份曝光！　李靚蕾崩潰：孩子們嚇哭了
李靚蕾淚發3739字不自殺聲明全文！4點反擊王力宏　還原衝突
快訊／By2再嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉
「雲街」現身今晨9.4℃！台北12.1度入冬新低　下波冷空氣
快訊／李靚蕾控帶3男硬闖吾疆　王力宏深夜反擊：請直接提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟譴責北韓試射飛彈　繼續嚴格執行制裁

法國單日新增近37萬例　再創疫情新高

鮑爾證詞緩和投資人憂慮　美股收高183點

Omicron隱藏三大風險！　毒性低卻比Delta更可怕

WHO：重複接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗阻斷病毒傳播

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩現場指導

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

世衛：未來6到8周　Omicron將感染歐洲半數以上人口

加拿大學者：美式民主到2025年可能崩潰

立陶宛經濟部長與「國發會」視訊通話　駐台北辦事處設立時間曝光

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

萌娃座椅上玩耍...下秒翻落　爸神反應秒抓包屁衣拉回！

歐盟譴責北韓試射飛彈　繼續嚴格執行制裁

法國單日新增近37萬例　再創疫情新高

鮑爾證詞緩和投資人憂慮　美股收高183點

Omicron隱藏三大風險！　毒性低卻比Delta更可怕

WHO：重複接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗阻斷病毒傳播

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩現場指導

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

世衛：未來6到8周　Omicron將感染歐洲半數以上人口

加拿大學者：美式民主到2025年可能崩潰

立陶宛經濟部長與「國發會」視訊通話　駐台北辦事處設立時間曝光

王力宏威脅帶3男硬闖畫面曝！　他急勸李靚蕾「1招保命」否則下場慘

1原因挺韓國瑜選台北市長　陳揮文：不懂韓得罪高雄人什麼

把握黃金72小時！　國軍海陸空搜索上尉飛官陳奕

林心如、霍建華「砸5萬包場」為愛女慶生！寵女無極限…夫妻當神隊友

北部醫院有壓力了！醫籲長官做這事　曝「過年情景」：很可怕

蔡明忠神布局！　台灣大祭「2大絕招」收買台星用戶

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

By2曬法律公證書撇私訊造假！閨蜜衝火線「咬李靚蕾說謊」被疑Yumi本人

台師大名教授遭控霸凌！　言語暴力、權勢情緒勒索學生

歐盟譴責北韓試射飛彈　繼續嚴格執行制裁

死亡影像曝！男徒步上國道「手舞足蹈」　遊覽車閃避不及當場輾斃

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

學者：美式民主到2025年可能崩潰

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

別輕忽Omicron！　隱藏三大風險曝

WHO：接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗

北韓證實試射高超音速導彈　金正恩在現場

網美慘被「做成充氣娃娃」賣翻

立陶宛經濟部長與國發會視訊　駐台辦事處設立時間曝光

麵包店女工清攪拌機　同事誤觸開關捲入慘死

更多熱門

相關新聞

疫情下正能量！2021十大振奮時刻

疫情下正能量！2021十大振奮時刻

近兩年新冠疫情蔓延全球，為生活造成許多不便，讓大家的心情蒙上一層灰......不過，除了疫情籠罩帶來的低氣壓之外，其實2021還是有許多鼓舞人心的開心時刻！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來盤點，2021年為大家心中注入一股正能量暖流的事件有哪些！

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

Omicron是大號感冒？陸專家回應

Omicron是大號感冒？陸專家回應

美CDC擬建議「戴N95口罩」防Omicron

美CDC擬建議「戴N95口罩」防Omicron

要家族旅遊「疫情又升溫」他無奈：止血嗎

要家族旅遊「疫情又升溫」他無奈：止血嗎

關鍵字：

WHO疫苗covid-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

賴薇如「證據備齊」開戰了！

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面