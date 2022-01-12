WHO：重複接種加強劑已經不夠　應研發新疫苗阻斷病毒傳播

▲全球多國已開放施打加強劑，以色列、智利更已開放施打第四劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）專家11日警告，重複施打COVID-19疫苗加強劑對抗新變異株不是最佳解方，呼籲藥廠研製更具杜絕傳染效力的新疫苗。

綜合外電報導，WHO的COVID-19技術顧問團隊「TAG-Co-VAC」在聲明中指出，目前的疫苗策略是運用2020年底開發出來的疫苗，不斷接種更多加強劑來防範新變異株，但這個方法很可能已經過時或無法持續太久。

「TAG-Co-VAC」表示當前情況，有需要針對兇猛的變異株進行疫苗全面升級更佳版本，以面對像是Omicron的新變異株，這款已成為主流病毒株的國家迅速在3個月內擴散至149個國家。

團隊同時也呼籲各大藥廠、機構，研製新疫苗除了具備現有疫苗的「防重症、死亡效力」，也要能夠具備大幅降低傳染的能力，直接斷絕病毒傳播鏈，這樣才能真正降低社區傳播，符合更嚴格的公衛需求。

團隊喊話疫苗研製者，應該研發出更能發揮免疫反應的疫苗，而且更強大有效，能夠在人體內持續更久的時間，以減少對加強劑的需求。WHO指出，目前全球有331個候選疫苗正在研發中。

等待新疫苗推出的期間，團隊認為現有疫苗也必須進行一定的升級，以確保符合WHO對於Omicron和Delta的感染及重症防護力標準。