于北辰還原「退黨挺林靜儀」：不挺是孫子　顏寬恒當我是朋友嗎？

▲于北辰上館長直播節目，還原挺林靜儀心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

退役少將于北辰日前宣布退國民黨，並在中二選區立委補選前，拍攝影片力挺林靜儀，宛如選情震撼彈，對此他在11日晚間接受館長的訪問，還原當初退黨力挺林靜儀的心路歷程直言，「不挺是孫子」，相較之下顏寬恒連一通電話都沒打來感到相當心寒。

被問到有關於林靜儀的問題時，于北辰直言，「難道藍的沒有綠的朋友嗎」在還沒退黨之前，他就告訴林靜儀，不能公開挺她，只能私下相挺，其實很多國民黨的人都這樣做。

▲于北辰表示，雖然跟林靜儀不同政治立場，但私底下是朋友。（圖／攝影中心）



于北辰接著表示，對於國民黨推出的候選人，實在不是他想要的，可以有錢，但是不可以佔有國家土地，更重要的是還佔用河川保護地，他曾在八八風災時救災，他知道這會讓百姓出人命的，「國軍的使命是衛國保民，這點我不能接受」。

于北辰表示，退黨之後沒多久，就接到了林靜儀的電話說，「我並沒有叫你支持我，因為你才剛剛退黨，這樣人家會說你變得太快」，電話才剛掛斷，過去的國民黨同志就在政論節目上痛批他「背骨」、「賣主求榮」、「準備當民進黨的國防部長」。

于北辰說，「人有沒有脾氣？」當下就打給林靜儀，「要怎麼幫妳」林靜儀則是要求路一段3分鐘感性的談話，雖然只有3分鐘，但後來他錄這段話，錄到深夜12點，因為談話內容不能太剛烈，會激起當地藍軍的反感，會害到林靜儀。

▲于北辰認為，當他受委屈時顏寬恒連一通電話都沒有，真的有把他當朋友嗎？（圖／記者李毓康攝）



于北辰說，那段談話隔天就炸鍋了，讓顏寬恒當天相當生氣，「你有沒有打過一通電話給我？我跟你除了是同黨同志之外，你有把我當朋友看嗎？」

于北辰強調，「撇開黨性，我還有存在人性，她是我朋友，我受委屈時她打電話安慰我，比照以前的同志，鋪天蓋地的黑我，我不取挺林靜儀錄影片，我是孫子你知道嗎？王八好做氣難受！」

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