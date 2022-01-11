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「完全尊重民主」　顏寬恒深夜400字心聲：隨時需要我都在

記者徐政璿／台北報導

中二立委補選，國民黨候選人顏寬恒以80912票，敗給民進黨候選人林靜儀的88752票，不過，他仍不氣餒，選後一天就進行謝票，10日深夜更在臉書寫下約400字心聲，他強調「完全尊重民主」，並向鄉親喊話：「你們隨時需要寬恒，寬恒都會在，因為我的心在這裡，不曾離開」。

▲▼顏寬恒結束謝票　指「她」才是真正打贏選舉的人。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒結束謝票。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

顏寬恒表示，10日晚上完成最後謝票行程，「謝謝今天在路上對我比出五號手勢的朋友們，謝謝你們讓我知道我們並不寂寞」、「謝謝所有投給我的人 ，這兩個月來，雖然看到寬恒的遭遇，還仍願意一路相挺到最後。也謝謝沒有投給我的人，你們一定看到了寬恒的不足，所以沒有把票投給寬恒」。

顏寬恒接著說，「更謝謝所有志工夥伴和服務團隊，這兩個月來不分晝夜、風吹雨淋，陪伴我走遍每個大街小巷，我會永遠記住我們一起奮戰的日子」。他表示，完全尊重選舉的結果，因為這是台灣再一次展現民主的可貴，一張一張的票都是等值的，沒有高低分別」。

不過，顏寬恒也指出，他也要提醒執政黨，選舉是一時的，老百姓的生活還是要繼續，明天的太陽還是會升起，既然蔡總統贏了這場選舉，他衷心希望挹注更多資源給台中第二選區，不只繼續建設地方，還要努力解決鄉親最重視的空污問題。

顏寬恒也恭喜林靜儀，他期待未來海線屯區可以蛻變成一顆更閃亮的星星，每位鄉親都可以更快樂更幸福的過日子。

最後，顏寬恒說，「我們的支持者，也請你不要流淚，寬恒看了會心疼，大家都要繼續堅強、擦乾眼淚，我們繼續回歸正常生活，上班的上班、上學的上學，你們隨時需要寬恒，寬恒都會在，因為我的心在這裡，不曾離開。」

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