黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市做工行善團在黃偉哲市長帶領下，持續服務轄區弱勢家庭房屋修繕，為推廣希望家園理念，近兩年台南做工行善團隊更跨縣市至屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、南投縣等地分享經驗與服務，日前接獲南投女童發出求助信，黃偉哲市長協請做工行善團前往南投幫女童一圓安居夢。

南投女童希望可以改善惡劣的居住環境，黃偉哲市長獲知訊息，第一時間即向台南做工行善團隊表達，有需要台南幫助的弱勢家庭我們義不容辭。賴清德副總統（前台南市長）對南投女童居住環境的改善也相當關切，對於台南市團隊願意跨縣市助弱十分肯定。

台南市做工行善團隊，多年協助弱勢勞工等家庭改善居住環境，也看到媒體報導南投女童一家8口的居住環境，也十分不捨，11日清早台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投女童居住處會勘，大家都表示如果有需要台南做工行善團出力都願意協助幫忙。

11日會勘完南投案後，做工行善團馬不停蹄，隨後回到台南再會勘兩處弱勢戶，一戶是位於善化區溪美里的獨居老人住處，另一戶是位於永康區北灣里的身障低收伙伴。

王鑫基局長表示，台南做工行善團為弱勢修繕房屋，目前已服務完成162戶，另南區與官田區等2戶進行中的修繕案，志工伙伴齊心協力要在1月23日農曆新年前完工，好讓弱勢家庭過好年，王鑫基感謝志工夥伴支持做工行善的理念，犧牲假日甚至遠赴其他縣市施工，才能讓弱勢房屋修繕的服務持續進行，希望弱勢家庭在大家的幫助之下，能有個安心居住的家。