黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團樂助南投女童圓夢

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市做工行善團在黃偉哲市長帶領下，持續服務轄區弱勢家庭房屋修繕，為推廣希望家園理念，近兩年台南做工行善團隊更跨縣市至屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、南投縣等地分享經驗與服務，日前接獲南投女童發出求助信，黃偉哲市長協請做工行善團前往南投幫女童一圓安居夢。

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南投女童希望可以改善惡劣的居住環境，黃偉哲市長獲知訊息，第一時間即向台南做工行善團隊表達，有需要台南幫助的弱勢家庭我們義不容辭。賴清德副總統（前台南市長）對南投女童居住環境的改善也相當關切，對於台南市團隊願意跨縣市助弱十分肯定。

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市做工行善團隊，多年協助弱勢勞工等家庭改善居住環境，也看到媒體報導南投女童一家8口的居住環境，也十分不捨，11日清早台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投女童居住處會勘，大家都表示如果有需要台南做工行善團出力都願意協助幫忙。

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11日會勘完南投案後，做工行善團馬不停蹄，隨後回到台南再會勘兩處弱勢戶，一戶是位於善化區溪美里的獨居老人住處，另一戶是位於永康區北灣里的身障低收伙伴。

▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，帶領做工行善團隊成員前往南投、台南善化、永康會勘3處弱勢戶住居，規劃改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，台南做工行善團為弱勢修繕房屋，目前已服務完成162戶，另南區與官田區等2戶進行中的修繕案，志工伙伴齊心協力要在1月23日農曆新年前完工，好讓弱勢家庭過好年，王鑫基感謝志工夥伴支持做工行善的理念，犧牲假日甚至遠赴其他縣市施工，才能讓弱勢房屋修繕的服務持續進行，希望弱勢家庭在大家的幫助之下，能有個安心居住的家。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
照服員「照顧家庭3人」基因定序和清潔員一致！　研判同起群聚
快訊／1922平台15日重啟　限時1天半預約、1／17開打
一口氣爆12確診「燒進台北市」！　網見1狀況急了
確診護理師「照顧Omicorn患者！」　張上淳：考慮大幅匡列
快訊／照服員「照顧家庭群聚再+2」　男童爸爸、姊姊確診
快訊／居服員乾妹「電子廠5人確診」即起停工！　匡列280人
快訊／今爆12例本土　照服員兒「安親班同學媽媽也染疫」
快訊／護理師子女就讀學校、補習班在大同區　停課2天
快訊／增58例境外移入「追平史上新高」　美國入境27人最多
快訊／今增12本土、58境外！居服員相關擴大
LIVE／桃機群聚燒到北市　陳時中最新說明
快訊／北市增3本土！聯醫中興院區2位女護理師、男友確診
LIVE／北市聯醫爆「醫護確診」！　柯文哲最新說明
南投女童一家10口擠破屋大逆轉！　遭爆家裡坐擁「千坪土地」
快訊／南韓F5戰鬥機墜毀！　駕駛下落不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

高雄傳出確診者足跡　黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

極品凍頂烏龍茶拚場　鹿谷鄉農會、凍頂合作社特等獎茶王出爐

張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

居家防火好對策　耐火裝修、住警器預防降低火災發生

不管你是哪國人 敢酒駕歸仁警通通抓！

南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

南投消防局、竹山高中舉辦大量傷患和山域救援演習

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

高雄傳出確診者足跡　黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

極品凍頂烏龍茶拚場　鹿谷鄉農會、凍頂合作社特等獎茶王出爐

張男欠繳交通罰鍰及費用30萬3千元　台南分署查封名下土地後半繳其餘分期

居家防火好對策　耐火裝修、住警器預防降低火災發生

不管你是哪國人 敢酒駕歸仁警通通抓！

南投玩很大！清境老英格蘭住宿券得主抽出　縣府邀民眾賞雪觀星

南投消防局、竹山高中舉辦大量傷患和山域救援演習

越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

成德大王穿14號　王勝偉看他穿得舒服：不要給學弟壓力

照服員「照顧家庭3人」基因定序和清潔員一致！研判屬同一起群聚

男大生期末考前騎車夜遊命喪西濱　家人殯儀館見最後容貌淚崩　　

快訊／1922平台1／15重啟「限時1天半預約」、1／17開打

老公嚴重妹控！她「被當空氣」...崩潰：到底誰是你老婆

已逝金美秀爸心碎發聲　痛曝「為何沒宣傳《雪降花》」全是為女兒

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

郭明錤：蘋果AR／MR頭盔採用雙ABF載板　欣興是最大贏家

陳亞蘭《嘉慶君》龍袍帥翻歌后喊嫁　時尚戲服秀2022代表色

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

桃園設置30處社區接種站

洪玉鳳喪失資格唐碧娥宣誓遞補

「農村好物」獲選出爐　展現新北農產在地特色

黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

敢酒駕歸仁警通通抓！

新北春聯「平安祥虎」　即起開放免費索取

豎梯基隆塔上樑　林右昌：地標2月落成

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

執行署台南分署貨運曳引車、拖車大拍賣

欠繳30萬3千元查封土地後半繳其餘分期

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

澎湖漁船撞翻海釣船　3人獲救

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

龍潭清潔劑工廠　暗夜火警

更多熱門

相關新聞

黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

黃偉哲籲市民對生活細節都要小心防範

針對高雄傳出有確診者足跡，台南市長黃偉哲11日上午表示，這次的Omicron的感染力跟傳播力是特別強的，呼籲市民朋友們一定要勤洗手、戴口罩，大家也看到這次的確診者光是摸到推車就有這樣的風險，如果跟確診者搭同一部電梯或同車，或甚至摸到按鈕，很多生活的細節我們都要非常小心，這樣才能確保平安。

台南七股挖土機摔落魚塭　駕駛已死亡

台南七股挖土機摔落魚塭　駕駛已死亡

跟媽媽借10萬遭拒　台南30歲啃老逆子縱火

跟媽媽借10萬遭拒　台南30歲啃老逆子縱火

即／七股挖土機翻落魚塭　駕駛受困搶救中

即／七股挖土機翻落魚塭　駕駛受困搶救中

教育補助款考核台南勇奪全國第一

教育補助款考核台南勇奪全國第一

關鍵字：

黃偉哲台南做工行善.安居

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

賴薇如「證據備齊」開戰了！

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面