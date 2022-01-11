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確診14天後就康復！在荷台人曝「連醫院都不用去」：台灣人怕啥？

▲桃園群聚從機場擴大到社區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園群聚從機場擴大到社區。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

桃園機場日前爆出群聚案，今（11）日新增12例本土個案，染疫情況有擴大跡象，讓國內疫情再度升溫，不過，一名待在荷蘭的台灣人卻納悶，荷蘭疫苗普及率高，但每天確診仍破萬，荷蘭人還是活得好好的，且周遭3個好友確診，也只是待在家休息，14天後快篩陰性，繼續正常生活，「台灣在怕啥？」

原PO在PTT發文，「其實我一直很納悶，台灣在怕啥？」荷蘭每天確診破萬，鄰近的法國一天確診20萬，但是大家還是互相到彼此的國家，也沒有篩檢，「荷蘭路上行人也不戴口罩，大家還不是活得很好，只要不要重症死掉就好」。

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原PO透露，身邊也有3名好友確診，也只是躺在家休息、多喝水，沒有去醫院，14天快篩沒事，就繼續上班了，「哪像台灣那麼恐慌，真的跟感冒沒兩樣」，他也詢問好友味覺會喪失嗎？「他們都說沒有」，而且其中一人，14天之後還去慢跑，「跑起來沒有比較喘，代表肺部應該是沒什麼影響」。

「清零是不可能的，現在就是共存啦」，原PO認為，歐洲人崇尚自由、人權，很多人都不戴口罩，不然就是戴了口罩鼻子完全露出來，大家也都習慣了，不懂台灣人在恐慌什麼。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲荷蘭人出門不會戴口罩。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們紛紛留言表示，「同意，政府好像很害怕確診」、「台灣人怕死」、「我也不知道在怕啥，但就亞洲人的特性」、「我五月就得過了，完全沒症狀沒後遺症，還領了十幾萬保險，到底怕啥」。

不過也有人對於原PO的說法提出質疑，「有人被病毒感染死掉，你有要負責嗎？」「荷蘭進法國需要48小時內PCR或快篩陰性，誰說不用篩檢？」「你來當醫護人員」、「你要不要自己先確診康復後再來講，才有說服力」。

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