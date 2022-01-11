車、民宿都訂好了！要家族旅遊「疫情又升溫」他無奈：止血嗎

▲本土疫情再度升溫，疫情指揮中心宣布，第二劑間隔三個月後，可施打第三劑加強針。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園機場日前爆出群聚案，今（11）日新增12例本土個案，染疫情況有擴大跡象，讓國內疫情再度升溫。就有網友在PTT的Gossiping板上直嘆，原本下禮拜就要家族旅遊，「車子訂好了，民宿包棟訂好了」，結果眼見本土案例常常都+10幾例，「還適合出遊嗎？該止血損失訂金，還是繼續撐邊看邊走？」

有國民岳父之稱的PTT名人yoyo發文問卦，「認真問！！下禮拜家族旅遊要取消嗎？」文中表示，「嗨大家下午好，本魯失業九年自耕農，本魯家族下禮拜包車去花蓮旅遊」，車子都訂好了、包棟民宿也訂好了，「結果這幾天每天都10幾例，還適合出遊嗎？」猶豫要止血損失訂金，還是要看看疫情怎麼發展？

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原PO也在留言處透露，「都有打好打滿，只差第三劑～」貼文一出，就有人也直嘆，「我已經在想怎樣說服我媽今年不回去過年」、「也借問一下，請問春節旅遊要取消嗎？」

底下有網友紛紛搖頭，「止血吧！要是中了不是好玩的」、「去好去滿，全台共業」、「取消吧」、「全台陪桃園」、「坐等不可抗力因素退全額啊」、「就算症狀都是輕症，你生活也會很不方便」、「親情無價……」

還有人吐槽，「如果是玩樂的話很危險喔！病毒只是不會感染認真上班的人」、「玩啊哪次不玩？用力玩起來」、「全部改為車上行程，下車者一律擊斃」、「了不起整車整棟就地防疫」、「你繞過病毒就好了吧？怕什麼」、「連上班都沒在禁止，有什麼理由怕？」