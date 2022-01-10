第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

▲高雄首日社區接種站施打情況踴躍，衛生局緊急加開第二條打線 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

Omicron變種病毒進入本土社區，間接催動追加劑打氣。高雄市9日起於大東藝術文化中心設立第3劑社區接種站，每日提供4千人次接種，首日預約近84%，現場登記人數也相當多，因此緊急加開打線，首日接種率高達105%，11日起將於高雄國際會議中心加開接種站。此外，高雄412家合約院所也能施打疫苗，75歲以上長者接種再送500元禮券，18歲以上接種也可獲得200元禮券。

高雄市政府9起至14日，一連6天的上午和下午，在鳳山區大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，現場提供莫德納疫苗，可先上市府疫苗預約系統預約，現場亦開放登記名額有限，額滿為止。

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▲高雄首日第3劑社區接種站施打率高達105% 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄開設2社區接種站，412家合約醫療院所也可預約施打。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局統計，昨(9日)首開第3劑社區接種站，預約接種3338人預約接種，現場登記876人，現場人員觀察施打情形踴躍，緊急於大東捷運站內加開第二條打線，首日總劑接種人數4214人，比預期4000人還要多，接種率高達105%，因此大東社區接種站自即日(10日)起至14日，預約系統增開至一天5000人次可預約施打，現場亦可登記，但名額不多。

此外，11日至13日上午和下午，也將於鹽埕區高雄國際會議中心增設第3劑接種站，11日提供AZ；12日提供莫德納；13日提供BNT疫苗，預約系統提供一天2000人次可預約施打。

▲高雄75歲以上長者在合約院所施打疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

若不想人擠人，全市412家合約醫療院所也可預約接種疫苗，即日起至1月31日止，75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，亦可獲得200元禮券。

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