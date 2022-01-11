落地採檢首日驗出確診者　鄭文燦：確診逾50人將再提升防疫措施

▲桃園市長鄭文燦11日上午視察中壢區自強國中採檢站時表示，將擴大社區採檢，找出可能潛在病例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園機場群聚感染疫情持續嚴峻，市長鄭文燦11日上午視察中壢區自強國中採檢站運作情形，鄭文燦表示，市府將持續擴大社區採檢，並設置6處社區採檢站，開放與確診者足跡重疊或覺得有必要民眾來採檢，截至今日為止已採檢8,002人，其中7人陽性均與桃園機場群聚事件有關聯，透過持續擴大社區採檢，已找出可能潛在病例，減少社區傳播風險。

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▲桃園市長鄭文燦呼籲與確診者足跡重疊或覺得有必要採檢民眾，盡速前往採檢站採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，有關今日起機場實施歐美、中東及紐澳等長程航班旅客落地採檢措施，針對高風險航班應在機場端攔截，實施入境PCR檢測，採陰者至集中檢疫所或防疫旅館進行居家檢疫，採陽者則立刻後送至醫院治療，這是正確且確保國境安全的方向。

鄭文燦認為，面對高強度入境確診案例，每天都是壓力測試與考驗，需不斷檢討與提高防疫對策。若每日入境確診個案為個位數，屬於「晴天模式」，大家只要謹守防疫對策環節，相信可以守住疫情；反之，若入境確診數量多，如每日超過50例以上，則為「暴雨模式」，屬於高強度壓力測試，即即須改變防疫策略，重新檢討高風險航班、高風險區域、高風險人員等每個防疫環節，包含：高風險航班納入攔截、高風險區域進行採檢，第一線工作人員須提高定期篩檢頻率與確實檢查防護衣、口罩、手套等穿著SOP等必要防疫措施。

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察中壢區自強國中採檢站，醫護人員穿戴防護裝備待命為受檢民眾服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鄭文燦強調，桃園除了是機場所在地國門守護者外，也因機場工作人員多居住在桃園，社區傳染風險與機場彼此連動，市府不僅會全力協助機場各項防疫工作，針對每個確診個案也都進行擴大採檢、擴大隔離，並回溯追蹤家庭親友、工作職場、學校及社區等4大傳播途徑，務必以最快速度攔截隱形傳播鏈擴散，以確保國境安全，並建立桃園社區安全防線。請市民每天都要提高警覺，遵守防疫規範，才能過個平安好年。

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