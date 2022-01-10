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快訊／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消　明天正常營業

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲確診者曾到義享時尚廣場，今晚商場大清消。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃園機場群聚延燒高雄！一名確診者跨年連假期間曾入住高雄萬豪酒店，衛生局啟動疫調，並公布4處足跡。被列入足跡點之一的義享時尚廣場表示，10日晚間閉店本來就有安排例行性大清消，也在衛生局指導下執行，目前在配合市府防疫指示下，11日商場仍正常營業。

▲義享時尚廣場10日晚間閉店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義享時尚廣場10日晚間閉店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享時尚廣場10日晚間閉店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局今獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於2021年12月31日至2022年1月2日與家人一行4人(案父、母與兄)至高雄旅遊。經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示，案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

衛生局指出，為確保本市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)並已完成徹底清消工作。

義享時尚廣場表示，疫情期間，商場仍嚴格配合政府防疫措施，除了營業時間固定消毒，每月也都自主安排加強清消，今日晚間閉店本來就有安排例行性大清消，也在衛生局指導下執行，目前在配合市府防疫指示下明日商場仍正常營業。

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