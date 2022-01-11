「別吃中國肉」　德禁藥機構警告冬奧選手！恐吃進瘦肉精

▲北京冬季奧運會將於2022年2月開幕，德國組織近日發出警告，敦促選手不要食用中國肉品。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

距離2月4日北京冬奧開幕剩不到4周，德國國家反興奮劑機構（NADA）10日針對即將前往北京參賽的運動員發出強烈訊息，警告他們不要吃中國肉品，以免違反禁藥規定。

根據《德國之聲》報導，NADA擔憂運動員可能攝取到俗稱瘦肉精的「克倫特羅」（Clenbuterol），這是一種在屠宰牲畜之前，可用來增加瘦肉、減少脂肪的類固醇。NADA在10日業務通訊中解釋，原則上，每個運動員均有責任在禁藥控制期間，不讓身體攝取到任何可能檢測呈現陽性的物質，「因此，如果可以，應避免食用肉類，並應與營養師討論替代食物。」

法新社指出，長期以來，NADA多次提及中國製肉品具有受克倫特羅污染的風險，但近期則無相關報導。最有名的案例是德國前短跑世界冠軍凱特琳•克拉伯（Katrin Krabbe）曾於1992年承認服用克倫特羅，而2010年西班牙籍前環法自行車賽冠軍阿爾貝托•康塔多（Alberto Contador）也被驗出陽性，但他聲稱是誤食了在西班牙買的受汙染牛排所致，不過冠軍資格仍遭撤銷。

《德國之聲》報導提到，如今只要化驗頭髮即可有效證明，當事人是偶爾或是連續食用克倫特羅，藉此確定其動機原因，是否為有意服用禁藥，或只是不經意食用了受污染的食物或營養補充品。

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