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瘦身藥「草本小纖女」摻毒！2女每顆賣100元「竟年撈3千萬」

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢署）

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／翻攝自臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

瘦身藥竟含「毒」！彰化地檢署查獲36歲李女「JOJO老師」 與44歲詹女合夥販售含有四級毒品 sibutramine（西布曲明）的「草本小纖女」、「天然草本纖姿」瘦身藥，一年牟取暴利近3千萬元。檢方訊後，依違反藥事法與毒品危害防治條例等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

起訴書內容指出，檢方查出，詹女自2009年起，擅自包裝販賣含有禁藥四級毒品 sibutramine（西布曲明）成分的瘦身藥品牟利，多次經檢調調查，曾於2014、2015年間遭法院判刑確定。

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢署）

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。

2014年間，李女向詹女進貨上開瘦身藥品，遭檢方查獲，2016年10月6日遭調查局搜索時，已知詹女所提供的瘦身藥品含有禁藥成分不得販賣（當時李女抗辯含禁藥瘦身藥品係自己要服用的，非用來販賣，後來經新北地檢署檢察官處分不起訴）。

不過，詹、李2人為貪圖販售違法瘦身藥品鉅利，明知sibutramine已被列為禁藥，可預見該藥物將會成癮性 可成為毒品危害防制條例第2條第2項第4款的第4級毒品，仍共同聯手販售，於2017年至2020年間從大陸地區的不詳廠商輸入含有sibutramine原料，再委由不知情的食品公司混和其他原料代工打錠製作成瘦身藥，於109年1月 3月製作3400,000顆（一盒80顆、共計4287盒）。

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢署）

▲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢）

詹女除了少部分轉給古姓友人販售，其他均以每盒1500元的代價，販售給最大通路的李女轉賣牟利。由於詹、李2人曾一同遭檢調調查，詹更加小心，多次叮囑李要「低調一點賣」，以免再遭檢調盯上，甚至要求不准記帳，以免留下證據。

之後，李女取得詹交付的瘦身藥，還在產品外包裝上以「草本小纖女」、「天然草本纖姿」為名，虛偽標記美國加州製造，假造檢驗合格的外觀，用以販售牟取暴利。

販售期間，李女除了透過蝦皮購物及臉書粉專「jojolejojo專業瘦身」、「天然草本纖姿官網」、「變身小纖女窈窕女神」等管道販售給彰化及各地民眾，也組成「仙女團隊」、「女神團隊」等代理團隊，販售給不知情的民眾與下線。

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢署）

▲李女販售含有毒品的瘦身藥。

2020年9月，李女因故與詹女拆夥，但李女先透過網路搜尋化工廠，找到可供sibutramine成分公司，於是再找不知情製藥公司製作7788盒（每盒80顆）瘦身藥，並將產品取名「草本小纖女」、「天然草本纖姿」販售，直至今年9月調查局獲報，追查發現李女至少獲得2167萬不法所得。

另外，詹女打算以「天然草本纖姿」品牌自行販售，於2020年8月30日持含有sibutramine禁藥作為原料，委由不知情的公司要另外製成16萬2808顆（1盒80顆，共計2035盒）的瘦身藥意圖販售，後來得知李女遭調查後羈押，擔心犯行曝光，於是同年9月22日立即跟製藥公司坦承添加違法成分，要求拿回委製品。

製藥公司察覺有異，主動向調查局提出詹女疑似委製含有禁藥的瘦身藥品，進而查獲詹女牟利643萬不法所得，並查扣16萬2808顆瘦身錠。

▲彰化地檢查獲含有毒品的瘦身藥。（圖／彰化地檢署提供）

▲含有毒品的瘦身藥臉書粉專。（圖／彰化地檢）

由於詹及李2人均非第一次販售近藥，仍不知悔改，繼續販售違法含有禁藥的瘦身藥品牟取暴利，起訴檢察官請法官審酌禁藥對人體身體健康的戕害，消費者多在不知情下吃下禁藥受害，且被告2人販售禁藥規模龐大、通路健全，對社會公益危害甚鉅，建請法官從重量刑。

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