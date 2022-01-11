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陸上市集團鼓勵生小孩　「生三胎獎40萬」加休12個月產假

▲▼ 大北農集團。（圖／翻攝自公司官網）

▲大北農集團是大陸農牧行業上市公司中，市值最高的農業高科技企業之一。（圖／翻攝自公司官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸生育率大減，2020年出生人口創下自1962年以來的新低，政府加大生育優惠政策。民間也響應號召，上市公司「大北農」就公告，員工生三胎即獎勵9萬元（人民幣，下同，約新台幣40萬元）、加休產假12個月。

據《第一財經》報導，大北農為農牧業上市公司，今年1月1日起執行「鼓勵優育方案」，內容包括：第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月；第一胎獎勵3萬，第二胎6萬，第三胎9萬；男性員工陪產假9天。

集團黨委副書記張國平表示，這個方案一是為了響應國家政策，鼓勵生育；二是基於提高員工的福利待遇方面，走向共同富裕的考慮，且男性和女性員工都能享受，只是男性員工沒有休產假的福利。

關於延長產假對企業的影響，張國平指出，雖然會在一定程度上影響工作，但是有辦法可以解決，如果工作量不大，可以讓部門裡其他員工分攤一下，或是招聘新人。

▲▼ 大北農集團。（圖／翻攝自公司官網）

▲大北農集團2021年12月銷售生豬45.35萬頭，銷售收入7.97億元人民幣。（圖／翻攝自公司官網）

值得注意的是，大北農也是近期發文鼓勵生育的又一家大型企業。網際網路大企業快手去年12月30日當天發佈內部信宣佈調整員工福利，具體包括減少房補、取消免費三餐，並新增生育獎金，分別為1000元、2000元和3000元三個等級。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析指出，這兩家大企業自主積極制定鼓勵生育的措施，用實際行動支持三孩生育政策，落實中央關於優化生育政策的決策部署，不論金額多少，力度多大，都應給予充分肯定；對國家民族發展來說，兩家企業的行為，也應該被看作為是落實企業社會責任的積極表現。

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