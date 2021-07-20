陸生「三胎」可先登記後補辦「准生證」　產假一次請98天

▲大陸三胎政策尚未公布，民眾可先登記後補證。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局5月31日審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。具體政策還未公佈前，大陸全國衛健委也做出說明，目前各地均可生育三胎，「生育服務登記證」到所在地登記備案，新證推出後再行補辦，此外，女方生育三胎可享法定產假98天。

▲大陸各地已經陸續有民眾願意響應政府三胎計畫。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，一名網友10日通過人民網領導留言板咨詢，網友妻子是西藏拉薩的國企員工，計劃生育第三個孩子，現在是否可以申請三孩的准生證？將來產假是怎麼執行？

對此，西藏自治區政府回覆，經請示國家衛生健康委，2021年5月31日之後，均可以生育三孩，新政策出台前「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新「生育服務登記證」後進行補辦。女方生育三孩享受國家法定產假98天（針對全國性政策）。我區目前尚未出台「三孩」政策，待新政策出台後產假等相關政策進行有效銜接。

此前，湖南臨湘也碰到類似問題，當地政府表示，三孩政策的落地還需要一個過程，需要中央重新修正《中華人民共和國人口與計劃生育法》和經湖南省人民代表大會常務委員會結合湖南省實際，對現行《湖南省人口與計劃生育條例》修改後，以新修正的《條例》宣佈施行的時間和國家三孩生育政策調整後出台的相關規定時間實施。目前法律法規尚未修改，生育證只能依原規定辦理。