邱義仁：福島5縣食品進口沒時間表　「不清楚要談到何時有結果」

▲台日關係協會理事長邱義仁出席台日經濟貿易會議開幕式。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本台灣交流協會會長大橋光夫11日在第45屆台日經濟貿易會議開幕式表示，台灣對日本食品進口管制「仍存在不少疑問」，強調日本絕對不會向台灣出口有健康疑慮的食品，期盼台灣也能及早如歐美等國，依據科學數據、國際標準應對，妥善處理；對此，代表台方與會的台灣日本關係協會會長邱義仁表示，目前開放日本福島5縣市食品議題「沒有時間表」，就算開始談，「談下去要到什麼時候才會有結果，真的是不清楚。」

邱義仁今天上午在開幕式後受訪表示，各位在開幕式時都聽到，大橋會長的確是提到日本福島5縣食品，不過開幕致詞也不是什麼討論，提了就提了，「然後就看以後怎麼發展」。

邱義仁說，究其了解，目前開放日本福島5縣市食品議題「沒有時間表」，因為會不會談也不知道，還待雙方磋商，且要談多久雙方才會有結果也不知道，「日方的媒體會去猜測，但我坦白跟各位講，事實上並沒有時間表，不是說什麼『門面話』（指場面話），談下去要到什麼時候才會有結果，真的是不清楚。」

媒體追問，剛剛大橋光夫致詞時態度強硬，直接說台灣在科學標準方面並未跟上？邱義仁緩頰說，日方這種提法已經提了好多年，他們一向都在關注，向來都是強調科學證據、國際標準等，該說法並沒有什麼特別之處。

至於面對日方一再談及食品進口議題，是否感受到壓力？邱義仁說，不能說是壓力，因為這個議題日方已經提了非常多年，也一直表示他的關切，但是政府的立場也一直向日方說明，「我們會以保護國人健康為原則，在這個原則底下，當然會依照國際標準、科學證據來處理福島5縣食品的問題」。