直擊／跨國視訊會議怎麼握手？　邱義仁示範給你看

▲邱義仁（左）與大橋光夫（右）透過視訊隔空握手。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今（11日）舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式，由台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫代表致詞，在開幕式最後「握手」環節，司儀邀請邱義仁轉過身去面向投影幕，雙方各自伸出右手，隔空「握手」表達友好之意，出乎意料的畫面在場眾媒體忍俊不禁，笑成一片。

邱義仁致詞時表示，本會議受疫情影響延期，如今台日雙方克服疫情限制，透過視訊重啟會議具有重要意義，另感謝日方提供我國420萬劑疫苗，高居各國對我援贈疫苗之冠，充分展現台日之間珍貴的友誼及穩固的夥伴關係，此外，更期盼雙方及早展開有關我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的建設性對話。

大橋光夫則提及台日長期以來產業密切合作，特別是半導體的部分，已形成緊密的供應鏈夥伴關係，另外，也期盼台灣能儘早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島5縣食品，「即使台灣像美國一樣解除了進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品，我深切期望台灣也能盡早如歐美等先進國家一樣，依照科學數據及國際標準應對，妥善處理。」

外交部表示，台日雙方長期透過經貿會議平臺促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。

外交部說明，今日開幕式後，將進行事務階層討論，2月中旬再由兩會會長出席舉行第45屆經貿會議，聽取相關的報告，期待藉由本年會議進一步強化經貿合作與夥伴關係。