快訊／日本核食解禁？　大橋光夫：期盼台依科學數據應對

▲台日關係協會理事長邱義仁出席台日經濟貿易會議開幕式。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今（11日）舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式，外界高度關注是否觸及日本核食進口議題。台灣日本關係協會會長邱義仁致詞時說，期盼早日展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談話；日本台灣交流協會會長大橋光夫則直言，台灣對日本食品進口管制「仍存在不少疑問」，強調日本絕對不會向台灣出口有健康疑慮的食品，「深切期盼台灣也能及早如歐美等國，依據科學數據、國際標準應對，妥善處理」。

邱義仁致詞時先感謝日方稱，感謝日本從去年6月開始，將費盡心力所取得的420萬劑疫苗捐贈給台灣，次數多達6次，因而感動許多台灣人，台日之間充分展現兩國彌足珍貴的特殊情誼，以及夥伴關係。

其次，邱義仁表示，日本從參加CPTPP以來，扮演關鍵領導力，使CPTPP能夠完成簽署並生效，台灣自去年9月遞出入會申請，衷心感謝日本各界公開表達熱烈支持，「台灣在全球供應鏈和經濟貿易都具有關鍵重要性，如果能參加，一定能增加該協定在全球的重要性，期盼雙方早日展開談話，讓CPTPP發揮更大的縱效。」

邱義仁並指，台日經貿會議是兩國政府間最重要的經貿諮商平台，過去兩年因為疫情嚴重沒有辦法舉行，很高興在雙方努力之下，排除萬難，以視訊方式召開會議，使兩國間的經貿動能能夠繼續擴大，最後也向日方和台灣相關人員，表達謝意。

日本台灣交流協會會長大橋光夫則代表日方致詞表示，很高興能與台灣友人召開睽違兩年的經貿會議，這兩年以來，新冠病毒肆虐全球，而台日在疫情下仍不忘相互支援打氣，前年日本國內口罩供應不足時，台灣援贈高品質的口罩，去年日本也援贈疫苗予台，顯示台日透過彼此善意互相連結，這種「善的循環」讓他深受感動。

大橋光夫說，去年311大地震屆滿10年，日台交流協會舉辦各種活動，總統蔡英文也特別出席「311十周年東北友情特展」等活動，衷心感謝台灣各界人士持續關係日本東北災區的復原、重建，並持續支持著日本。

針對日本食品進口議題，大橋光夫談及，於此同時，於此同時，台灣對日本食品的進口管制措施，從科學依據和國際標準角度，仍存在不少疑問。去年9月，美國宣布解除對日本食品所有的進口限制，且目前已有許多科學證據都證明了日本食品的安全性，因此我想藉此機會明確表示，即使台灣像美國一樣解除了進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品，「我深切期望台灣也能盡早如歐美等先進國家一樣，依照科學數據及國際標準應對，妥善處理。」

最後，大橋光夫說，目前雖然日台往來被疫情擋住，台日經貿卻不斷深化，例如半導體產業方面，台積電在日本設立研發中心，在日本引起廣泛討論，期盼相關合作可以進一步擴大；他說，台灣對日本而言是共享民主、自由、法治等共同價值的重要夥伴及友人，去年9月台灣申請加入CPTPP，日方了解台灣未加入所做出的各種努力，日本政府歡迎台灣申請加入，日方對於各種經濟領域的合作，日方願意與台灣繼續溝通，在日台關係近50年來最好的現在，期盼日台間這種國際罕見的友好關係能持續深化，擴展到國際間。