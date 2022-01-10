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社會 社會焦點 保障人權

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲粗心夫妻照護女嬰不當，弄出多處舊傷被懷疑是家暴虐嬰案件。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

新北市1對夫妻前年底生下1名女嬰，卻先後因抱著上車時撞到頭，泡牛奶時燙傷腳，換藥時又弄到女嬰左手骨折，直到去年2月，女嬰疑因嬰兒搖晃症送醫急診被發現一堆舊傷，通報疑為家暴案件，但台北地檢署調查認為，是這對粗心夫妻沒照顧好孩子，導致一連串意外，依過失傷害罪給予緩起訴處分。

檢警調查，楊姓夫妻已育有1名大女兒，2020年11月間生下第2胎也是女娃兒，沒多久就帶回家同住，2021年1月間，女嬰約2個月大的時候，楊父準備把女嬰抱上車時，不慎把女嬰的頭大力撞上車門，幾天後，楊父又在泡牛奶時，不慎把熱水燙到女嬰的左腳。

楊姓夫妻趕緊把女嬰帶到附近診所就醫，回家後照醫師囑咐按時幫女嬰換藥，但因女嬰疼痛掙扎，夫妻倆為了固定四肢，竟然又用力過猛，導致女嬰左手肱骨骨折，2月間，楊母為了去廚房準備餐點，把女嬰放在餐搖椅上，沒想到大女兒跑去搖晃餐搖椅多次，腦部尚未發育完全的女嬰，疑似因此出現搖晃症。

一直到2月22日，女嬰出現眼睛上吊、抽筋腿僵硬症送急診，醫院診出女嬰有「癲癇」、「雙眼視網膜下出血」、「疑左額葉硬腦膜下出血」、「左手肱股陳舊性骨折」等傷害，醫院社工通報疑似家暴案件。

楊姓夫妻坦承照顧不週，害女嬰受傷，檢察官指揮警方前往勘查楊姓夫妻住處，並傳喚相關親友作證，都查無女嬰遭故意虐待或傷害的證據，因此依過失傷害罪，給予夫妻倆緩起訴，緩起訴期間3年，條件是2人都要去新北市家暴防治中心上親職教育36小時及育兒指導課程24小時。

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