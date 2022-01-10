快訊／疫苗搶打潮再現　北市：預約系統開放15分鐘湧近5萬人

▲北市疫苗預約系統於每週一、二啟動。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，接種第三劑間隔時間縮短為3個月，加上最近發生桃園機場群聚感染案，引發民眾搶打疫苗潮。台北市政府每週一、二開放疫苗預約系統，台北市副市長蔡炳坤10日表示，才剛開放30分鐘，就完成55％預約率。

台北市衛生局9日表示，為因應新冠疫苗追加劑接種需求，台北市疫苗預約系統週期性提供服務，每週一、二可預約下一週週一至週五的疫苗接種，並於10日至11日再度開啟預約，17日至21日接種，尚未完成第1、2劑及2021年10月25日前已完成第2劑接種，就符合追加劑接種資格者，可至台北市平台預約接種。

台北市副市長蔡炳坤10日上午表示，北市疫苗預約系統第二週，10日上午9時開放預約，提供11萬8586預約量，包括第1、2劑9792劑、第3劑10萬8794劑，此次預約相當踴躍，系統開放才15分鐘，就預約完成4萬7949人，其中預約第1、2劑1268人，第3劑4萬6681人。

蔡炳坤說，系統開放30分鐘，已經預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑6萬3412人，總預約率已達55％；提醒民眾，此次預約到11日下午5時止，接種時間為17日至21日，莫德納疫苗在合約診所、BNT疫苗在醫院。