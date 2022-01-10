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老公婚禮前夕「狠殺未婚妻」　她見警上門才知被綠！崩潰斷23年婚

▲▼美國一名已婚男子殺害情婦。（圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

▲詹姆斯（左）與小三莫莉（右）訂婚，卻在婚禮前夕謀殺對方。（左圖／翻攝門羅郡警長辦公室；右圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州發生駭人案件，人妻梅蘭妮（Melanie Addie）凌晨突然被敲門聲吵醒，竟是一群警官前來逮捕丈夫詹姆斯（James Addie）。她被告知，老公涉嫌殺害「未婚妻」莫莉，將依謀殺罪被起訴，這才驚覺自己遭背叛長達7年，最終狠心提出離婚，斬斷23年婚姻。

ABC News等外媒報導，2018年4月27日，35歲的莫莉（Molly Watson）被發現陳屍在自己的汽車旁邊，身上僅一處槍傷，也就是頭部後方的傷口，她原本再過3天就要嫁給「未婚夫」詹姆斯。

門羅郡（Monroe County）警方調查發現，詹姆斯謊稱「前妻」梅蘭妮車禍去世，與莫莉交往7年，原本甚至打算結婚，未料謊言被揭穿，憤而殺人。檢察官泰利（Talley Smith）透露，案發前一天，莫莉用手機搜尋了梅蘭妮的訃聞。

▲梅蘭妮近日接受電視節目20/20訪問。

梅蘭妮近日受訪時回憶，莫莉遇害那天，詹姆斯「看起來跟平常一樣」，早上7點說要去朋友家，接著一整天不見人影。她早早上床，凌晨2點卻被身旁老公的鼾聲吵醒，所以才移到沙發繼續睡覺，未料不久後就聽見警方的敲門聲。

梅蘭妮得知真相時震驚不已，但也坦言前夫「是個蠻自私的人，控制慾強又咄咄逼人……（殺人）的確像是他解決問題的方式。」她回憶，詹姆斯下午3時就下班了，卻總是5時才到家，「我問『你為什麼總是那麼晚回家？』我們就會吵架，他不願告訴我任何事情。」

▲▼美國一名已婚男子殺害情婦。（圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

▲詹姆斯偷偷帶著莫莉出遊。（圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

儘管如此，梅蘭妮從未懷疑前夫出軌，翻遍全家上下，才在車庫找到詹姆斯與莫莉出去玩的照片，並於2周後提出離婚。她曾經前往探監，但詹姆斯「對婚外情感到非常抱歉，卻堅稱自己不是兇手。」

最後，詹姆斯被裁定第一級謀殺以及武裝犯罪罪名成立，去年7月被判處無期徒刑、不得假釋，目前仍在尋求上訴。

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年

 
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