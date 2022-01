老公婚禮前夕「狠殺未婚妻」　她見警上門才知被綠！崩潰斷23年婚

▲詹姆斯(左)與小三莫莉(右)訂婚,卻在婚禮前夕謀殺對方。(左圖/翻攝門羅郡警長辦公室;右圖/翻攝自YouTube/COURT TV)



記者吳美依/綜合外電報導

美國密蘇里州發生駭人案件,人妻梅蘭妮(Melanie Addie)凌晨突然被敲門聲吵醒,竟是一群警官前來逮捕丈夫詹姆斯(James Addie)。她被告知,老公涉嫌殺害「未婚妻」莫莉,將依謀殺罪被起訴,這才驚覺自己遭背叛長達7年,最終狠心提出離婚,斬斷23年婚姻。

ABC News等外媒報導,2018年4月27日,35歲的莫莉(Molly Watson)被發現陳屍在自己的汽車旁邊,身上僅一處槍傷,也就是頭部後方的傷口,她原本再過3天就要嫁給「未婚夫」詹姆斯。

門羅郡(Monroe County)警方調查發現,詹姆斯謊稱「前妻」梅蘭妮車禍去世,與莫莉交往7年,原本甚至打算結婚,未料謊言被揭穿,憤而殺人。檢察官泰利(Talley Smith)透露,案發前一天,莫莉用手機搜尋了梅蘭妮的訃聞。

