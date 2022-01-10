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滑雪場高壓水柱狂衝！她搭纜車連人帶椅被噴飛　7°C寒冬濕身重摔

記者葉睿涵／綜合報導

美國北卡羅萊納州一個滑雪度假村7日晚間發生水栓破裂，噴出高壓水柱傷及旅客的意外。2名正在乘坐纜車的女大生被高壓水柱衝飛，導致她們從25英尺（約7公尺）的高空重摔地面，身體多處骨折、瘀傷，其中1名女大生甚至還傷及脊椎。

綜合美媒報導，7日晚間，北卡的滑雪勝地「櫸木山莊度假村」有一名旅客在滑雪時，不慎撞斷造雪機的水栓，導致地面噴出數十英尺高的高壓水柱，還波及在空中乘搭纜車的旅客，導致2名女大生在7度的寒冬中，被水柱淋濕，還從25英尺高的纜車彈出，重摔在地面上。

年僅19歲的洛平托（Emma Lopinto）表示，她在事發當時根本來不及反應，只能緊緊握住同行的好友，「當時我低頭一看，只見地面射出了一根水柱，把纜車底部的鐵板撞翻，然後我也跟著飛出纜車，之後我就失去了意識。」

洛平托回憶道，「當我再次睜開眼睛時，我已經肚子著地落在了地面上，而且我的身體左側非常痛，從頭到腳都佈滿了大大小小的瘀傷。不過我更擔心的是我的好友，她在這起意外中傷及脊椎，我們都不想怪罪任何人，但我們希望大家知道，這起意外相當嚴重。」

▲▼北卡一座度假村7日發生水栓破裂，地面射出高壓水柱，傷及多名乘客的意外。（圖／翻攝自推特）

▲北卡一座度假村7日發生水栓破裂，地面射出高壓水柱，傷及多名乘客的意外。（圖／翻攝自推特）

洛平托後方纜車上的一對情侶在目睹洛平托的遭遇後，嚇得立刻跳下纜車，以避免被水柱「攻擊」。艾維（Elise Ivey）聲稱，「當時的情況真的很危險，如果不是極度必要的情況，我們才不會從25英尺高的地方跳下去」。艾維在墜地後全身多處骨折，「即使吃了藥，還是非常痛」。

艾維也表示，她現在沒辦法自己穿衣，不能洗澡、不能開車，也舉不起任何東西，「我對度假村處理問題的方式很失望，我搞不懂為什麼切斷水栓的供水和立刻停下纜車會花上這麼長的時間」。

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