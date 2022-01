日經新冠復甦指數「台灣全球第3」　亞太國家蟬聯排名第一

▲台灣在「日經新冠復甦指數」躍居全球第三名。(圖/記者周宸亘攝)



記者吳美依/綜合報導

《日經新聞》發布2021年12月「日經新冠復甦指數」(Nikkei COVID-19 Recovery Index),台灣以75.5分高居全球第3名,與去年11月相比進步6.5分,在亞太國家排名中,也連續2個月蟬連第一。

「日經新冠復甦指數」評估全球122國防疫表現,評分指標包括疫情控管、接種情況及社會移動限制等等,分數越高、排名越高,代表確診數更少、接種率更高、社交距離措施越寬鬆。

▲台灣新冠復甦指數全球第三。(圖/達志影像/美聯社)

去年12月排名中,前五名依序為巴林、智利、台灣、阿拉伯聯合大公國以及中國。東亞國家方面,南韓、香港及日本分別位居第7、第11及第12名。倒數前三名國家分別為尚比亞、安哥拉以及寮國。

《日經》報導,本次復甦指數突顯了亞洲及西方的差別,前15名中,亞洲經濟體佔近一半,該地區目前沒有爆發大規模Omicron病例,大多數國家及地區的疫情也漸趨穩定;相較之下,美國面臨最新變種侵襲,Omicron已成主要毒株,英國及歐洲病例也在激增中。文中特別指出,台灣及中國都仍堅持「清零」政策,但許多國家已經試圖「與病毒共存」。

The latest Nikkei COVID-19 Recovery Index highlights a divide between Asia and the West, with the U.S. having a particularly rough time as the omicron variant drives an explosion in cases.



Read here for more: https://t.co/KpmEUEzq77 pic.twitter.com/DuHS6C2bvv