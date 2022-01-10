日經新冠復甦指數「台灣全球第3」　亞太國家蟬聯排名第一

▲台灣在「日經新冠復甦指數」躍居全球第三名。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》發布2021年12月「日經新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣以75.5分高居全球第3名，與去年11月相比進步6.5分，在亞太國家排名中，也連續2個月蟬連第一。

「日經新冠復甦指數」評估全球122國防疫表現，評分指標包括疫情控管、接種情況及社會移動限制等等，分數越高、排名越高，代表確診數更少、接種率更高、社交距離措施越寬鬆。

▲台灣新冠復甦指數全球第三。（圖／達志影像／美聯社）

去年12月排名中，前五名依序為巴林、智利、台灣、阿拉伯聯合大公國以及中國。東亞國家方面，南韓、香港及日本分別位居第7、第11及第12名。倒數前三名國家分別為尚比亞、安哥拉以及寮國。

《日經》報導，本次復甦指數突顯了亞洲及西方的差別，前15名中，亞洲經濟體佔近一半，該地區目前沒有爆發大規模Omicron病例，大多數國家及地區的疫情也漸趨穩定；相較之下，美國面臨最新變種侵襲，Omicron已成主要毒株，英國及歐洲病例也在激增中。文中特別指出，台灣及中國都仍堅持「清零」政策，但許多國家已經試圖「與病毒共存」。