美國累計確診「衝破6000萬」！聖誕節恐怖暴增　30天內千萬人染疫

▲ 紐約曼哈頓街頭，民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國跨年期間新冠疫情大爆發，短短不到30天就有1000萬人染疫，累計確診數9日突破6000萬大關。但曾任總統拜登（Joe Biden）防疫小組成員的專家預測，疫情有望在今年稍晚獲得控制，擺脫大流行。

根據約翰．霍普金斯大學數據，美國累計確診數在當地時間9日下午4時21分（台灣時間10日凌晨5時21分）來到6006萬2077例，死亡數也達到83.7萬例。

美國累計確診數去年12月13日才突破5000萬，但在聖誕節前後15天內就有800萬人確診，本月2日至今已增加500萬例，9日累計病例衝破6000萬，距離5000萬紀錄僅相隔28天。

加州累計確診數近610萬例，德州也在9日下午成為繼加州以後，美國第二個確診數突破500萬的州份。佛州累計超過460萬例，紐約州也有410萬例，伊利諾州、賓州及俄亥俄州皆突破200萬例，另有13州超過百萬例，14州達到50萬例。

美國至今仍是全球受疫情影響最嚴重的國家，累計確診數佔全球病例的20%，死亡數也佔15%以上，二項數據都是世界最高。不過，拜登過渡政府時期疫情諮詢委員會成員伊曼紐（Ezekiel Emanuel）認為，隨著疫苗接種率提高，疫情有望在今年從大流行（Pandemic）降為地方性流行（endemic），屆時美國人將學會如何與其共存。

伊曼紐9日向ABC說明，Omicron擴散之下，美國尚處於大流行階段，「如果每天有1500人死於這種疾病，就仍然是一種大流行，Omicron仍在傳播」，但隨著疫苗授權擴大，這種病毒最終可能得到控制，使其成為流感一般的地方性疾病，雖然持續存在，但不會成為大問題，新療法及其他緩解疫情的措施也能幫助控制病毒。

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