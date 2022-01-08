快來施打！新北三大疫苗接種規畫曝　侯友宜：128萬人可打第三劑

記者楊蕓／新北報導

中央宣布即起縮短第三劑疫苗接種的間隔時間為3個月，侯友宜8日表示，新北有128萬人符合接種資格，呼籲市民面對Omicron變種病毒的威脅，還沒打疫苗民眾儘速完成兩劑疫苗接種，同時鼓勵接種第三劑追加劑，也請中央評估疫苗量能及早準備。

侯友宜接著宣布新北三大疫苗接種規劃，除了原有481處合約醫療院所外，同時啟動中大型接種站及機動接種站。中大型接種站於13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓；機動疫苗接種站則在林口三井OUTLET及新莊宏匯廣場，隨到隨打，不需預約。

侯友宜也提醒，根據國外案例，Omincron變異病毒造成兒童感染、住院比例高，兒科病房收治量能應加強盤整。

另，桃園機場群聚感染擴大，上午新北市也在防疫記者會中證實，新北有1名防疫計程車司機採檢陽性，Ct值高達33，因Ct值高，中央尚未列為確診個案，新北已立即擴大匡列採檢，目前同住4名家人都是陰性，會持續不斷了解還有沒有接觸者，盡快釐清，至於該名計程車司機的判定結果要尊重中央。

▼新北市最新疫苗施打規劃。（圖／新北市府提供，點圖可放大）

▲侯友宜召開疫情應變會議會後記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）