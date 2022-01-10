踢到一半心臟病發！32歲球星倒地抽搐畫面曝光　比賽急喊卡

記者詹雅婷／綜合報導

馬利籍足球球星古里巴利（Ousmane Coulibaly）8日在卡達星級聯賽出戰，但就在上半場接近尾聲時，突然心臟病發作，當場在球門線旁倒下，身體不斷抽動。這場比賽隨即停止，救護人員衝上前做緊急處置，救護車直接開進場內，把古里巴利送往醫院接受治療。

綜合多哈新聞、每日星報報導，32歲球星古里巴利效力於球隊沃克拉（Al-Wakrah），8日晚間上場出戰球隊艾雷恩（Al Rayyan）。只不過在上半場第41分鐘時，古里巴利心臟病發作。

依據比賽現場捕捉到的畫面，當時古里巴利倒在球門的位置，全身不斷顫抖抽搐，隊友見狀立刻衝上前關心，而古里巴利則在不久後被救護車緊急送往醫院。事發當下，艾雷恩隊以1比0領先沃克拉隊，但在古里巴利倒下後，雙方球隊均同意停止比賽。

卡達星級聯賽（Qatar Stars League）主辦單位事後發聲明表示，古里巴利確實患有心臟病，現階段最關切的重點就是球員健康狀況，希望球員能早日康復，同時感謝2支球隊醫務人員、救護工作者及醫師的協助。

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