全球最大液化天然氣船隊首批訂單揭曉　陸企獲4艘215億大單

▲青島LNG（液化天然氣）碼頭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

卡達石油公司（Qatar Petroleum）昨（3）日 宣布，已從中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司訂購4艘新的液化天然氣（LNG）運輸船，成為該國大規模LNG造船計劃的第一批訂單。據了解，上述4艘LNG運輸船訂單價值超過28億卡達幣（約215億元新台幣）。

▲卡達石油公司（Qatar Petroleum）。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，這份訂單為2020年4月中國船舶集團與卡塔爾（卡達）石油公司聯合簽署的「中國船舶—卡塔爾石油液化天然氣船建造項目」協議中，200億元人民幣（下同）超級大單的其中一部分，代表在卡塔爾「百船計劃」第一批官宣落地的新船訂單中，中國船企拔得頭籌。

卡達在液化天然氣出口市場受到澳大利亞及美國的強烈競爭，因此正全力進行「北田」（North Field）擴建計劃，積極提高LNG產量、尋求買家，以拿下更多市場話語權。

這項擴建項目將使卡達的LNG年生產力從7700萬噸增加到2027年的1.26億噸，卡達的LNG運輸船隊「百船計劃」因而引起包括中日韓等國的船企參與競爭。據了解，除大陸船企拿下首批訂單，卡達石油公司在2020年6月還與南韓三大造船企業簽署協議，涉及金額約192億美元。

▲天津液化天然氣接收站。（圖／CFP）

滬東中華集團表示，該型LNG船是自主研發設計的「G5長恆」系列17.4萬立方公尺LNG船，按當今世界LNG船最新設計理念開發。船寬46.4公尺，型深26.25公尺，總長299公尺，採用最新一代的雙艉鰭線型，搭載多項低碳節能技術，具有快速性能好、空船重量輕、綜合能耗低、船岸兼容廣、操控運維巧、液貨處理系統與不同航線適配性強等特點。

相較以往同船型LNG運輸船，「G5長恆」裝載能力增加了800立方公尺，每日減少碳排放10噸以上，EEDI超前滿足第四階段要求，能耗指標、環保性能以及可靠性要求，均達到世界頂尖水準。

外界預估，大陸2021年的LNG進口量將超過日本，成為全球最大LNG進口國。大陸天然氣市場近年也成為全球天然氣資源出口國的兵家必爭之地。某天然氣行業專家曾表示，「全球未來大部分出口天然氣資源可以說都是為中國準備的，對中國而言，利用國際天然氣資源的條件有利。」