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陸新增本土確診97例　天津Omicron「中小學生」成染疫重點族群

▲天津,民生物資,核酸檢測,Omicron。（圖／CFP）

▲天津進行全員核酸檢測，嚴防Omicron疫情擴大。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（10）日公布，1月9日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例157例。其中，境外輸入病例60例，本土病例97例（河南、天津、陝西、廣東）。據了解，天津出現的Omicron變種病毒疫情仍持續檢出確診者，中小學生染疫人員佔比較高，引起外界關注。

▲天津,民生物資,核酸檢測,Omicron。（圖／CFP）

▲天津市居民補給民生物資。（圖／CFP）

大陸本土疫情方面主要分為兩個感染源形成的區域，分別是陝西、河南出現的Delta變種病毒及天津出現的Omicron變種病毒疫情。數據顯示，河南單日新增確診人數達60人，分布於鄭州市24例、許昌市21例及安陽市15例；陝西則在「社會面清零」的政策下，確診人數略有減少，單日新增人數為15人，均出現在西安市。

至於天津發現的Omicron疫情則是讓外界提高警惕，尤其是天津距離首都北京僅100多公里，防堵疫情的任務相當嚴峻。此外，天津這輪Omicron變種病毒疫情，單日新增人數達到21人，均集中在津南區，當地疾控中心緊急協同天津市政府實行更嚴格的管控措施，嚴防Omicron病毒流竄至其他地區。

值得注意的是，天津目前出現的染疫者及確診者中，中小學生的佔比相當高，根據1月8日21時至1月9日21時的報告顯示，天津市津南區20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，最年輕的染疫者僅5歲，另有8名10歲左右的孩童呈現陽性反應，正由醫院進一步診斷治療中。

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