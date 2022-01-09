　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中二補選林靜儀勝選　學者：「選民結構改變」是關鍵

▲▼林靜儀。（圖／攝影中心攝）

▲林靜儀。（圖／攝影中心攝）

中央社

台中市第2選區立委補選今天投票，民進黨籍候選人林靜儀晚間自行宣布當選。學者分析，林靜儀能夠勝選，選民結構改變與外來人口等因素是關鍵，民進黨密集動員，也是很重要的因素。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，晚間投票結果逐漸明朗，雙方差距拉大，林靜儀晚間出面自行宣布當選。

東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，從選民結構來看，可以看到中二選區雖然是一個傳統選區，但是外來的移民跟年輕族群也持續在增加，譬如說選區內的烏日區，觀察國民黨籍候選人顏寬恒家族，從2013年的補選過後，就從來沒有贏過。

沈有忠分析，烏日作為民進黨在中二選區唯一一個大本營，從最後選前2週，民進黨選定人口最多的沙鹿區與票倉烏日區進行掃街，就可以看出民進黨認為，透過選民結構改變與外來人口等因素，在選情五五波的時候，關鍵少數很有可能決定勝負。

沈有忠指出，林靜儀能夠勝出，可能關鍵就在於外地工作的戶籍人口，願意回來投票，是最後勝選的關鍵。

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍立委參選人林靜儀最後贏得補選。（圖／記者湯興漢攝）

至於選舉前，府院高層接連為林靜儀站台，沈有忠表示，總統蔡英文來站台，一定有非常大的加分效果，民進黨一路要把這場補選，拉高成政黨對決的格局，就是想要複製2020年立委選舉勝選的那個格局。

沈有忠指出，中二選區原本是顏家的地盤，耕耘了2、30年，2020年會翻盤由台灣基進黨籍前立委陳柏惟勝選，就是因為總統大選改變中二選區選民的投票對象。

沈有忠表示，很明顯可以看到選戰雙方，民進黨要複製2020模式，國民黨想要淡化處理，其中民進黨就是傾盡全黨之姿，不斷站台跟掃街，想要複製2020年的氣勢。

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

他說，國民黨陣營就希望不要讓黨內高層站台，讓顏家自己去動員組織票，因為用國民黨的招牌，在中二選區是一個包袱，這是顏家的打法，讓中間選民不要出來投票，只要投票率低就可以勝選。最後可以看出，林靜儀的勝選，民進黨近2週的密集動員，是很重要的因素。

立法院副院長蔡其昌接受媒體聯訪時表示，林靜儀的勝利其實因素很多，包括中二選區選民的期待，選舉的勝利固然值得高興，但他認為選舉的關鍵，還是平時的基本功，「2個月前立委陳柏惟才被罷免成功，我們面臨失敗」，選舉就是這樣，可能隨時都會面臨挑戰。

ET快訊
中二補選林靜儀勝　學者：「這個關鍵結構」變了！
國民黨記者會「朱立倫神隱」！　他暴怒拍桌：回家包起來啦
女主播腹痛　突「掉出10公分肉塊」嚇傻
暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話
吃飯點破1000元！店家堅持「低消1杯飲料」　她氣炸直接走人
今本土＋11　名醫見「1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

林昶佐挺過罷免重回立院「好好工作」　10日中正萬華全區車掃謝票

「加上四大公投國民黨已六連敗」　邱毅：朱立倫領軍下焉能不敗？

暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話：誰努力、誰置身事外清清楚楚

中二補選林靜儀勝選　學者：「這個關鍵結構」變了！

朱立倫臉書遭灌爆！黨主席缺席記者會　支持者氣炸：換人啦

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

國民黨吞兩敗！黃光芹酸「朱立倫失能」　連罷免都輸是繳械

林靜儀擊敗顏寬恒　林佳龍：自由的花在中二盛開

「中國國民黨成中二補選負擔」　蔡壁如補刀：所以年輕人向民眾黨靠攏

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

林昶佐挺過罷免重回立院「好好工作」　10日中正萬華全區車掃謝票

「加上四大公投國民黨已六連敗」　邱毅：朱立倫領軍下焉能不敗？

暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話：誰努力、誰置身事外清清楚楚

中二補選林靜儀勝選　學者：「這個關鍵結構」變了！

朱立倫臉書遭灌爆！黨主席缺席記者會　支持者氣炸：換人啦

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

國民黨吞兩敗！黃光芹酸「朱立倫失能」　連罷免都輸是繳械

林靜儀擊敗顏寬恒　林佳龍：自由的花在中二盛開

「中國國民黨成中二補選負擔」　蔡壁如補刀：所以年輕人向民眾黨靠攏

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

「海韻的迴響」音樂會　海軍樂隊隊友管樂團為慈善及勞軍演出

基隆強化道路品質管理　19項基礎建設成果有目共睹

沒演《華燈》不算一線演員？　網列「黃金名單」：就差他們了！

彰化2車追撞衝進「麥當勞得來速」　1個月女嬰在車上共4人送醫

臥室風水5敗筆！廚房「五行屬火」緊貼會煩躁　睡眠受影響

國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

金山警酒駕殺手「1週抓到5件」　未繫安全帶遭攔…竟渾身酒味

豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

Q戴維斯睽違250天復出　國王教頭透露「使用說明書」

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

政治熱門新聞

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

中二補選「林靜儀確認當選」　最終票數出爐

快訊／林昶佐自行宣布續留立院　「明天回到崗位上好好工作」

快訊／中二選區「章魚里」全數開完！

快訊／顏寬恒承認敗選！呼籲蔡英文：疼惜中二鄉親

中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

他揪國民黨「2戰犯」：不是朱立倫

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

林昶佐罷免案　選委會：上午投票率2成

即／林靜儀突破7.5萬票！提前18：00發表感言

案例均有關聯性　蘇貞昌：維持二級警戒

LIVE／林昶佐成功續留立法院　1730發表談話看這裡

中二補選上午投票率將近4成

更多熱門

相關新聞

朱立倫缺席記者會　臉書遭灌爆：下台

朱立倫缺席記者會　臉書遭灌爆：下台

中二補選、萬華中正區罷免結果出爐，民進黨候選人林靜儀勝選、林昶佐罷免案失敗，等於綠營二連勝，國民黨支持者為此感到不滿，開始抓戰犯，黨主席朱立倫缺席記者會，臉書也因此遭到灌爆。

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

中二補選結果出爐　陳柏惟感謝顏寬恒：希望你能自由的針砭時政

林靜儀擊敗顏寬恒　林佳龍：自由的花在中二盛開

林靜儀擊敗顏寬恒　林佳龍：自由的花在中二盛開

顏寬恒、罷昶雙輸　蔡壁如：中國國民黨這個名字絕對是負資產

顏寬恒、罷昶雙輸　蔡壁如：中國國民黨這個名字絕對是負資產

「台灣民主再次勝利」　賴清德：收拾內耗繼續向前

「台灣民主再次勝利」　賴清德：收拾內耗繼續向前

關鍵字：

中二補選林靜儀立委補選

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面