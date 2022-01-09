中二補選林靜儀勝選　學者：「這個關鍵結構」變了！

▲林靜儀。（圖／攝影中心攝）



中央社

台中市第2選區立委補選今天投票，民進黨籍候選人林靜儀晚間自行宣布當選。學者分析，林靜儀能夠勝選，選民結構改變與外來人口等因素是關鍵，民進黨密集動員，也是很重要的因素。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，晚間投票結果逐漸明朗，雙方差距拉大，林靜儀晚間出面自行宣布當選。

東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，從選民結構來看，可以看到中二選區雖然是一個傳統選區，但是外來的移民跟年輕族群也持續在增加，譬如說選區內的烏日區，觀察國民黨籍候選人顏寬恒家族，從2013年的補選過後，就從來沒有贏過。

沈有忠分析，烏日作為民進黨在中二選區唯一一個大本營，從最後選前2週，民進黨選定人口最多的沙鹿區與票倉烏日區進行掃街，就可以看出民進黨認為，透過選民結構改變與外來人口等因素，在選情五五波的時候，關鍵少數很有可能決定勝負。

沈有忠指出，林靜儀能夠勝出，可能關鍵就在於外地工作的戶籍人口，願意回來投票，是最後勝選的關鍵。

▲民進黨籍立委參選人林靜儀最後贏得補選。（圖／記者湯興漢攝）



至於選舉前，府院高層接連為林靜儀站台，沈有忠表示，總統蔡英文來站台，一定有非常大的加分效果，民進黨一路要把這場補選，拉高成政黨對決的格局，就是想要複製2020年立委選舉勝選的那個格局。

沈有忠指出，中二選區原本是顏家的地盤，耕耘了2、30年，2020年會翻盤由台灣基進黨籍前立委陳柏惟勝選，就是因為總統大選改變中二選區選民的投票對象。

沈有忠表示，很明顯可以看到選戰雙方，民進黨要複製2020模式，國民黨想要淡化處理，其中民進黨就是傾盡全黨之姿，不斷站台跟掃街，想要複製2020年的氣勢。

▲顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）



他說，國民黨陣營就希望不要讓黨內高層站台，讓顏家自己去動員組織票，因為用國民黨的招牌，在中二選區是一個包袱，這是顏家的打法，讓中間選民不要出來投票，只要投票率低就可以勝選。最後可以看出，林靜儀的勝選，民進黨近2週的密集動員，是很重要的因素。

立法院副院長蔡其昌接受媒體聯訪時表示，林靜儀的勝利其實因素很多，包括中二選區選民的期待，選舉的勝利固然值得高興，但他認為選舉的關鍵，還是平時的基本功，「2個月前立委陳柏惟才被罷免成功，我們面臨失敗」，選舉就是這樣，可能隨時都會面臨挑戰。