台灣基進讚林靜儀終結地方派系壟斷　「台中公民還給陳柏惟正義」

▲台中市第二選舉區立委補選落幕，民進黨候選人林靜儀取得勝選。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選案9日落幕，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰。對此，台灣基進黨主席陳奕齊表示，林靜儀擊敗顏家王朝的意義，除了台中公民還給前台灣基進立委陳柏惟正義之外，更象徵著台灣社會戰勝舊政治、開啟新政治的決心。

台灣基進9日晚間發布新聞稿表示，台中第二選區補選的結果出爐了，由基進黨與民進黨共同推薦的林靜儀，以89090票對81526票、大勝7564票的差距，暫時終結了中國、國民黨與地方派系對台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的壟斷。

陳奕齊強調，林靜儀擊敗顏家王朝的意義，除了台中公民還給陳柏惟正義之外，更象徵著台灣社會戰勝舊政治、開啟新政治的決心。

陳奕齊認為，政治文化的改變需要持續耕耘，雖然台灣基進在2020年鬆動了台中第二選區的政治結構，但是從去年陳柏惟的罷免案可知，中國、國民黨與地方協力的三合一，是如何根深蒂固，對台灣民主的傷害有多大。

▲前台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



台灣基進表示，台灣的國族存續與民主深化互為表裡，因為中國已經明白「用選戰拿下台灣比用武力拿下台灣更容易」，並嫻熟相關操作，所以從罷免到補選，台灣基進一再呼籲，「選票是有重量的，民主實踐必須以捍衛台灣的生存為目的」。

台灣基進強調，唯有透過民主的深化，讓投票行為是以制度保障公共利益的選擇，才能使民主機制不淪為私人利益所綑綁的分贓結構，這種政治判斷，正是台灣基進一路從罷免奮戰到補選的使命所在。

「在2022年初，我們迎來了令人振奮的開局」，台灣基進指出，繼公投案之後，台灣社會再度痛擊「濫用民主機制」的惡性操作，林靜儀再度使盤據在台中的烏雲退散，讓躲在陰影下的齷齪無所遁形；無黨籍立委林昶佐的罷免案也有驚無險，反映出選民對於報復性罷免的抵觸。

不過，台灣基進也認為，中國謀台的野心不會消退，國民黨的鬧劇不會結束，地方派系的分贓文化依然存在，所以台灣的民主保衛戰是看不見終點的戰爭，不過每次燃起的星火，都是劃破黑暗的光明，而這就是台灣基進存在的意義。