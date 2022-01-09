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LIVE／又爆染疫小黃司機住新北　侯友宜親上火線

記者徐政璿／台北報導

台北市防疫計程車司機全面採檢，指揮中心8日深夜表示，檢出1例陽性個案為本國籍男性，年齡為60多歲，Ct值30。據傳，該個案居住地位於新北。新北市長侯友宜於9時30分召開防疫記者會，說明最新情況。《東森新媒體ETtoday》全程直播。侯友宜在記者會上澄清，「沒有新增個案居住新北」。

▲▼侯友宜坐鎮災害應變中心。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜坐鎮災害應變中心。（圖／新北市府提供）

新北市8日已新增1名確診病例，男性50多歲，為桃園機場防疫計程車駕駛，完成接種3劑疫苗，曾於去年12月24日載運確診個案，1月4日採檢PCR陰性，7日配合桃園機場擴大檢測，採檢二度檢驗PCR均為陽性，Ct值分別為31、33，經24小時後再度採檢，PCR陽性，Ct值34.8，中央研判為病毒量低的近期感染。

新北衛生局8日下午也公布該案足跡顯示，這名確診個案4日下午曾赴宜蘭喜互惠生鮮超市羅東店、6日晚間曾赴北市萬華區7-11鑫樂昇店。

指揮中心8日深夜再度表示，檢出1例陽性個案，目前尚未編號，為60多歲北部男子、Ct值30，曾打過2劑疫苗，據傳其居住地在新北，相關疫調、接觸者匡列及防制工作正在進行當中。 不過，侯友宜在記者會上澄清，「沒有新增個案居住新北」。

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