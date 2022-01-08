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快訊／北市1防疫計程車司機陽性！急匡同事、親戚　指揮中心證實

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,計程車,排班司機,新冠肺炎, Covid19 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台北市傳防疫小黃司機陽性。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者柯振中／綜合報導

受到本土疫情影響，北市防疫計程車司機也全面採檢，8日一共採檢254人，北市有名防疫計程車司機呈現陽性，市府緊急匡列親戚、同事，至於是否為先前個案，仍待進一步疫調。

對此，北市衛生局則說，目前仍無法確認，詳情必須待指揮中心公布。

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依據指揮中心消息，8日檢出1例陽性個案，目前還沒有編號，為60多歲北部男子，是防疫計程車司機，相關疫調、接觸者匡列及防制工作正在進行當中，詳情9日記者會將統一說明。

►北市8日新增17例境外移入

為10至60多歲，男性10名及女性7名，分別自法國(案17409、案17410)、美國(案17372、17373、17374、17375、17377、17378、17379、17381、17382、17398、17399、17411)、韓國(案17385)、巴西(案17401)及委內瑞拉(案17384)入境，於入境、檢疫期滿前採檢陽性確診，已收治醫院隔離。

►案17415北市足跡

今(8)日中央公布新北市本土案17415為桃園機場防疫計程車司機，111年1月7日採檢陽性確診，CT值31，曾於111年1月6日至本市某商店購買食物及飲料，期間約5分鐘，無內用，北市衛生局已進行環境消毒，並安排2位店員採檢。

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