柯文哲虎年門聯曝光！祈願成功抗疫　「限量20萬份」明早免費索取

▲柯文哲新年春聯。（圖／記者袁茵翻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

迎接虎年到來，台北市政府今年印製20萬份台北市長柯文哲的「虎躍年豐」門聯，祈願新的一年對抗疫情「華麗躍起」，迎向豐盛復甦榮景，並於10日上午9時30分起放在市政大樓、區公所和各里辦公室，提供民眾免費領取。

為因應市民需求及年節習俗，台北市政府今年春節印製了20萬份門聯，只見門簾最上方印有西元2022年、Happy New Year等字樣，寫著「虎躍年豐」，最下方則有金虎及歲次壬寅年。

台北市政府表示，今年同樣邀請專研書法理論體系有成，並且教學經驗豐富的蟬修老師揮毫，有道是牛歸虎躍，兆豐年；祈願新的一年全球成功對抗疫情，全面華麗躍起，共同迎向豐盛、豐收的復甦榮景。北市府採取防疫、紓困及振興等各項具體措施，維護市民健康、刺激商機、活絡經濟，祝福每一位市民「虎躍年豐」創造另一番新氣象。

而除了機關布置辦公環境外，並提供民眾免費索取，可自10日上午9時30分起於台北市政府市政大樓1樓市民服務組、台北市12個區公所、各里辦公室發放，歡迎民眾領取；同時也有「虎躍年豐」門聯電子檔，民眾可上台北市政府秘書處官網下載，選擇自己喜愛的紙張，印製專屬門聯，或製作電子版本獻上新年祝福。