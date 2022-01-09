台北男大生野戰國中妹！　大白天路邊「半裸衝刺」下場曝

▲男大生網路認識國二女學生，忍不住發生關係下場慘。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北一名男大生阿泉（化名）透過交友軟體認識國二女學生小華（化名），同意交往後兩人相約見面，卻在阿泉情不自禁下要求小華大白天在街上脫下褲子，跨坐在他身上呈騎乘位，完事後再帶小華回家。事件曝光後小華父母提告，一審法官依妨害性自主罪判處阿泉4個月有期徒刑，緩刑2年。

判決書指出，阿泉在2021年1月間透過新興交友軟體認識小華，當時僅就讀國中二年級的小華謊稱已是國三。阿泉與小華在網路上認定彼此為男女朋友後，很快就在2月5日上午8點相約在台北市某捷運站出口見面，雙方一起用餐、散步，下午2點30分走到廈門街巷弄內後，慾火焚身的阿泉在小華的迎合下親吻她的嘴唇及胸部，等小華脫去褲子、下身全裸後，他也脫掉褲子坐在地上，要求小華坐上來。

阿泉和小華在光天化日下激戰，最終以阿泉射在小華肚皮上結束，事後兩人一起搭捷運離開。

小華回到家後因為神情不自在，父母覺得奇怪決定問清楚情況，之後得知小華手機裡和男大生阿泉的通訊內容，氣得報警提告。

阿泉在庭上供稱與小華是兩情相悅，並未違反對方意願強行性侵，不過法官認為小華在事發當時年僅13歲，雖然沒有不同意，但在身心方面都尚未達成熟程度，再考量阿泉已和小華母親達成和解，因此依妨害性自主罪對14歲以上未滿16歲之女子性交，處4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。