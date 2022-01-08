大陸生肖郵票「老虎一臉衰」遭狂嫌！網友吐槽像病貓　畫家回應了

▲大陸虎年生肖郵票遭網友狂吐槽。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸虎年生肖郵票5日正式發行，不過，民眾對於虎年郵票的設計十分不滿意。公開發行後，不少人就在網上狂吐槽。許多網友認為，今年生肖郵票裡的老虎，一整個萎靡不振，根本就是「病貓」。還有網友嫌棄稱，「看起來真是一臉衰。」

中國集郵有限公司表示，其中一枚「國運昌隆」描繪一頭氣宇軒昂的上山虎形象，「矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、雄心壯志的含義」；另一枚「虎蘊吉祥」描繪雌虎帶著兩頭幼虎的溫馨場景，「寓意兒孫興旺、家庭美滿」。

不過，不少網友吐槽老虎「略顯憂愁」，眉頭緊鎖，看起來病懨懨的，一點兒也沒有上山虎的威武。對此，創作者畫家馮大中回應，「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破牠的動物屬性去畫，把牠做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」

據《廣州日報》表示，今年73歲的馮大中是大陸國家一級畫家，享受國務院特殊津貼專家，為遼寧省老藝術家協會會長，已有20多年的畫虎經驗。

據《紅星新聞》報導，大陸多位畫家認為，今年生肖郵票上的老虎確實靈氣不足，氣勢有點弱，王者風範沒有體現出來，「不管是人還是其他動物，眼神可以直接表現出內在，圖中老虎確實太憂愁了。」

四川一名省級美術協會方姓畫家表示，郵票中的老虎沒有把老虎的特徵體現出來：第一幅老虎，結構比例不太對，腿畫得有點短，身子感覺畫長了，尾巴也比較粗，「這隻老虎畫得跟家裡的貓一樣略顯窘態，膽子看起來也比較小，不似人們引以為傲的山林之王。」

「第二幅老虎帶著兩隻幼崽，母老虎蜷縮在那裡，看起來可憐兮兮的，眼淚汪汪好像在等人來施捨東西，」方姓畫家稱，這幅畫也沒有體現出老虎的本性，其骨骼也是鬆散的，斑紋沒有那麼規矩。