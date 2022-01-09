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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輸7840票！顏寬恒連二敗　學者：「只剩一條退路」保政治版圖

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選投票結果出爐，國民黨候選人顏寬恒不敵對手林靜儀強大空戰優勢，加上中央大咖密集南下輔選站台，最後得到8萬912票，以7840票的差距落敗。顏寬恒在中二選區兩度輸給對手，學者直言這是「顏氏王朝下墜的開始！」顏寬恒退路恐怕只僅剩市議員，守住議會副議長席位，保住黑派在政治版圖影響力。

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

東海大學政治系教授沈有忠表示，民進黨擅長的空戰奏效，加上密集動員，黨主席蔡英文最後關鍵頻頻南下，將中二補選拉高到總統選舉規格，增加年輕人、中間選民返鄉投票意願，是此役勝出關鍵。反觀顏家，一路挨打，對於違建、弊案說不清楚，不僅讓很多期待改變的選民棄守，也流失傳統組織票。

「顏氏王朝衰落早在2013年就有跡象！」沈有忠提到，相較於父親顏清標每每選舉都勢如破竹，選票都破6成；但顏寬恒2013年補選僅小勝對手民進黨陳世凱1000多票、2020年輸給基進黨陳柏惟，這次補選又敗給林靜儀，顏家的實力已明顯消退，2022年要再保有議員席次以及政治影響力難度不小，「議會副議長大位岌岌可危，未來要再攻下立委有困難，遑論是市長寶座！」

不過沈有忠也認為，不管是顏莉敏或顏寬恒都還年輕，顏氏王朝並不會就此一蹶不振，但能否在家族經營上順利轉型是重要關鍵，不要再走傳統親情訴求，光靠炒地皮、地方連結、宮廟勢力等方式經營，畢竟傳統選民會老去，若只鞏固基本盤，基本盤只會越來越小，必須要轉換思維「新瓶裝舊酒」，否則只會一次比一次衰退更多！

沈有忠直言，現階段顏莉敏在議會還很資淺，若2022年市長盧秀燕角逐連任又使不上力，顏家有可能連副議長大位都丟，「盧秀燕在過去幾年民調已非常穩定，不需派系整合，地方派系重要性也愈趨薄弱！」

對於顏家未來，沈有忠提出，顏寬恒只能與顏莉敏共同參選市議員選舉，「配票配得好，顏家說不定可在議會佔有兩席，接下來站穩腳步，以無黨籍身分或與民眾黨分進合擊參選，都是彈性選擇！」

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