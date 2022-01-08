111年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中　

▲111年公務人員初等考試，台東考區的典試委員何怡澄，前往考場巡視。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年公務人員初等考試於8日舉行，典試委員何怡澄在台東縣政府盧協昌秘書長、縣府人事處長張文馨陪同下巡視新生國中考場，並向支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，也肯定政府在偏遠台東地區設置考區的用心。

今日上午負責台東考區的典試委員何怡澄，前往設於新生國中的考場巡視，瞭解考生應考與試場安排的情形，對試場秩序良好表示肯定，工作人員在寒冷天氣仍堅守職責的辛勞給予慰勉與嘉許。縣府特別要感謝考選部的支持與協助，在偏遠東部的台東設置考區，嘉惠台東縣考生。

台東試務辦事處表示，初等考試為公務人員考試中不限制學歷的考試，凡中華民國國民年滿18歲者，均可報考，及格後取得委任第一職等任用資格，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，台東縣政府請應考人須自備口罩並全程配戴，並保持社交距離，至少1公尺。

台東考區設於台東縣立新生國中合計11試場，應考人數為259人，結果到考人數為187人，缺考人數為72人，到考率為72.20 %。應考人可以在每節考試結束後向監場人員索取該節考畢試題，考選部網際網路全球資訊網站（網址：http://www.moex.gov.tw）將公布測驗式試題答案，應考人可以憑考畢試題核對測驗式試題作答情形。