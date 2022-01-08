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「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐　幸運兒名單有沒有你

▲「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出「愛購台東消費季」，第2波抽獎日前由台東縣副縣長王志輝抽出Gogoro VIVA Lite、iPhone 13 pro及農會10萬票券等大獎。王志輝表示新春過年將至，許多人準備出遊，因此，特別驚喜加碼RIMOWA行李箱獎項，此次共計抽出38名幸運得獎者，得獎名單公佈於活動官網、粉專。

台東縣政府表示「愛購台東消費季」自110年11月12日起跑，登錄單筆最高消費金額為730萬元，累積登錄金額為947萬元，創下截至目前最高單筆消費及累積登錄金額紀錄，而今年度活動設計單筆登錄金額最高上限可得600組抽獎號碼，即消費超過30萬元最多可獲600次抽獎機會，歡迎民眾踴躍消費並登錄發票。

第2波抽獎分別由副縣長王志輝及縣府財政及經濟發展處副處長葉正鶴抽出，包括驚喜加碼RIMOWA行李箱獎項、Gogoro VIVA Lite、iPhone 13 pro、農會10萬元票券、家電、購夠台東萬元折扣碼、住宿券、熱氣球自由飛、綠島瘋狂行等獎項，共計抽出38名幸運得主。

台東縣政府呼籲此次得獎名單將於公布後1週內以電話或簡訊通知領獎事宜，也請得獎者於2週內領獎，逾期視同放棄，也請大家告訴大家，登錄時一定要用本名註冊，以免喪失得獎資格。

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