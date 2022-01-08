讓企業認購鳳梨釋迦　北捷公益志工到產地協助果農採裝運送

▲北捷公益志工親至台東產地協助鳳梨釋迦果農採裝運送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在去年開始所媒合的台北捷運公司，繼發起2021年「感謝有你 好『釋』成雙！」挺小農做公益推廣鳳梨釋迦活動後，新的1年再推出「挺台東！鳳梨釋迦企業認購」專案。讓北捷公益小隊志工特地前來產地，實地體驗採收、裝箱等過程，了解農民辛勞外也可以體驗親自採收肥美碩大的新鮮鳳梨釋迦。



縣長饒慶鈴表示，這次台北捷運公司主動的協助推廣鳳梨釋迦活動，讓志工至產地協助果農採裝運送，實質上支持台東農民外，也讓更多人認識鳳梨釋迦，向北捷公司表達由衷感謝之意。鳳梨釋迦外銷受阻，讓台東縣政府團隊動起來，去年媒合全家、全聯及家樂福等內銷通路上架、也接洽企業團購，並到新北歡樂耶誕城現場展售、台北旅館商業同業公會合作在防疫旅館提供鳳梨釋迦冷凍即食包。此外，更力邀台灣之光郭婞淳、抗疫女神賈永婕，拍攝宣傳影片及宣傳活動。

▲北捷公益志工親至台東產地協助鳳梨釋迦果農採裝運送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台北捷運公司董事長李文宗則表示，北捷一直對於台東的各種活動都非常支持及關心，從台東部落旅遊到台東特有的農產品，一直都是在做實質上的支援。此次專案販售的鳳梨釋迦是嚴選A級果，由產地現採後，冷藏直接宅配到指定地點；為提供最新鮮的果實，並選在鳳梨釋迦果實品質最佳的時期採收，台東縣政府特別推介媒合北捷公益小隊志工配合農作時間直接到產地，親自協助疏果、套袋、採收、裝箱、運送，降低果農部份人力，以及包裝、運送等成本，用愛及實際行動關懷在地小農。