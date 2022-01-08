　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓企業認購鳳梨釋迦　北捷公益志工到產地協助果農採裝運送

▲北捷公益志工親至台東產地協助鳳梨釋迦果農採裝運送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲北捷公益志工親至台東產地協助鳳梨釋迦果農採裝運送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在去年開始所媒合的台北捷運公司，繼發起2021年「感謝有你 好『釋』成雙！」挺小農做公益推廣鳳梨釋迦活動後，新的1年再推出「挺台東！鳳梨釋迦企業認購」專案。讓北捷公益小隊志工特地前來產地，實地體驗採收、裝箱等過程，了解農民辛勞外也可以體驗親自採收肥美碩大的新鮮鳳梨釋迦。

縣長饒慶鈴表示，這次台北捷運公司主動的協助推廣鳳梨釋迦活動，讓志工至產地協助果農採裝運送，實質上支持台東農民外，也讓更多人認識鳳梨釋迦，向北捷公司表達由衷感謝之意。鳳梨釋迦外銷受阻，讓台東縣政府團隊動起來，去年媒合全家、全聯及家樂福等內銷通路上架、也接洽企業團購，並到新北歡樂耶誕城現場展售、台北旅館商業同業公會合作在防疫旅館提供鳳梨釋迦冷凍即食包。此外，更力邀台灣之光郭婞淳、抗疫女神賈永婕，拍攝宣傳影片及宣傳活動。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲北捷公益志工親至台東產地協助鳳梨釋迦果農採裝運送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台北捷運公司董事長李文宗則表示，北捷一直對於台東的各種活動都非常支持及關心，從台東部落旅遊到台東特有的農產品，一直都是在做實質上的支援。此次專案販售的鳳梨釋迦是嚴選A級果，由產地現採後，冷藏直接宅配到指定地點；為提供最新鮮的果實，並選在鳳梨釋迦果實品質最佳的時期採收，台東縣政府特別推介媒合北捷公益小隊志工配合農作時間直接到產地，親自協助疏果、套袋、採收、裝箱、運送，降低果農部份人力，以及包裝、運送等成本，用愛及實際行動關懷在地小農。

ET快訊
張庭、林瑞陽公司「被下架」　陸媒驚：各平台搜不到店鋪
快訊／新北確診者足跡曝　橫跨2縣市
「接觸者採檢」最新一次看！　陳時中曝1好現象
快訊／女保全足跡公布！　曾搭捷運、早餐店
快訊／桃機本土燒到新北　確診計程車司機「住新店」
快訊／桃園先升三級警戒？　陳時中8字回應
瘋搶第3劑　北市4小時累積5.7萬人完成預約
感染源調查最新！　行李轉盤區清潔員與1旅客「序列相同」
快訊／2手推車人員快篩陽性！　待PCR複驗
桃機染疫保全、司機「已打三劑疫苗」仍確診
計程車司機排除群聚！　Omicron傳染源頭找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

週末好天氣　林內雙松步道+花海吸引鄉親享受田野樂趣

「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐　幸運兒名單有沒有你

展現政府酒駕零容忍　台東警1／7全國性防制酒後駕車大執法

年輕人考機車執照前先參加講習　有效降低肇事風險

讓企業認購鳳梨釋迦　北捷公益志工到產地協助果農採裝運送

火災調查觀念再提升　火災原因調查專家學者林金宏南消演講

用腦科學改善生活　郭乃文：邁向人生幸福道路

黃偉哲感謝北市中興扶輪社　捐贈普門仁愛之家復康巴士認養不老農圃

慣竊行竊工地鐵材露餡沿路丟鐵片逃逸　南警2日內追緝到案

台日合作為漁光島淨灘　黃偉哲見證台日互助再添佳話

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

【聲林之王3】EP5 精華｜乱彈阿翔領銜飆唱《完美落地》 南畯鵬.陳景皓再現金馬神曲｜庾澄慶 徐佳瑩 乱彈阿翔 吳卓源 魏如萱 八三夭 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！牠無辜：怎麼了嗎？

週末好天氣　林內雙松步道+花海吸引鄉親享受田野樂趣

「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐　幸運兒名單有沒有你

展現政府酒駕零容忍　台東警1／7全國性防制酒後駕車大執法

年輕人考機車執照前先參加講習　有效降低肇事風險

讓企業認購鳳梨釋迦　北捷公益志工到產地協助果農採裝運送

火災調查觀念再提升　火災原因調查專家學者林金宏南消演講

用腦科學改善生活　郭乃文：邁向人生幸福道路

黃偉哲感謝北市中興扶輪社　捐贈普門仁愛之家復康巴士認養不老農圃

慣竊行竊工地鐵材露餡沿路丟鐵片逃逸　南警2日內追緝到案

台日合作為漁光島淨灘　黃偉哲見證台日互助再添佳話

整排坦克震撼畫面曝光！俄軍進駐哈薩克平亂　美國質疑不單純

指揮中心擬下周拍板：除帛琉外「全部列高風險國家」！

又一條人命！西安男胸痛「醫院全拒收」活活疼死　爆料帳號被消失

週末好天氣　林內雙松步道+花海吸引鄉親享受田野樂趣

大港開唱9分鐘完售！　炎亞綸也來了...預告「抒情歌只唱一首」

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

花蓮土地現值2022年微漲0.26％　地王蟬聯每坪138.55萬元

感染源找到？12／24入境確診客曾去轉盤區廁所　關連還差1人定序

綠委提增設「青年副院長」低於30歲　PTT炸了：世界奇觀

快訊／桃機風暴最新足跡曝！個案搭乘機捷往返A13站至A17站

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

金嗓歌友會採檢　劉宜廉：防疫路很長

快訊／合歡山晚間下冰霰夾雪+道路結冰

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

屏東即日起至31日　施打第一、二劑疫苗有200元禮券

台日合作為漁光島淨灘

慣竊行竊工地鐵材露餡沿路丟鐵片逃

台中男走錯社區大樓　警一眼認出帶他回家

台南市環保局「黑金」大放送

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

用腦科學改善生活

台南老人可以領1千元健保補助費

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

更多熱門

相關新聞

台東豐田排水改善　農曆年前完成

台東豐田排水改善　農曆年前完成

農曆春節將至，台東縣長饒慶鈴7日前往視察豐田排水護岸改善，以及太平溪卑南右岸三號堤防加強加高工程辦理情形。饒慶鈴表示，安全便捷的交通運輸建設才能帶動台東整體發展，2件工程將在農曆年前完成，而緊鄰光明社區的太平溪右岸水防道路工程，水防道路兼一般道路使用可達到公共設施的多元運用、符合經濟效益最大化，同時尊重居民意見，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，呼籲用路人遵守交通規則、尊重彼此權益。

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案

利用作廢發票退費撈8萬　手搖店女店員下場曝

利用作廢發票退費撈8萬　手搖店女店員下場曝

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

關鍵字：

捷運 釋迦 台東

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

毒物專家推「第3劑混打」　曝打同一品牌嚴重後果

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

微波食品易致癌？專家解答　「2恐怖地雷」才要小心

生理期「4種經血顏色」代表意義！

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面