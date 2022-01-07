台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

▲饒慶鈴視察豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節將至，台東縣長饒慶鈴7日前往視察豐田排水護岸改善，以及太平溪卑南右岸三號堤防加強加高工程辦理情形。饒慶鈴表示，安全便捷的交通運輸建設才能帶動台東整體發展，2件工程將在農曆年前完成，而緊鄰光明社區的太平溪右岸水防道路工程，水防道路兼一般道路使用可達到公共設施的多元運用、符合經濟效益最大化，同時尊重居民意見，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，呼籲用路人遵守交通規則、尊重彼此權益。

饒慶鈴表示，去年10月受到輕度颱風圓規外圍環流影響，台東地區持續豪大雨，危及居民房舍、農地、道路安全，因此，縣府爭取總經費3千6百餘萬元辦理災害復建工程修復，期保障民眾生命財產安全。另外，卑南右岸三號堤防水防道路，途經均一國小、光明國小、光明社區(糖廠)住宅區等，未來可提供附近居民休閒遊憩場所，感謝鄉親的體諒，很高興2件工程都預定在農曆年前完成，算是送給市民春節禮物。

▲饒慶鈴視察豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

建設處說明，豐田區域排水自卑南鄉流經台東市利家工業區匯入太平溪，既有2側護岸構造物老舊、版橋寬跨度不足，遭颱風洪水沖刷而毀損，危及居民房舍、農地及道路安全，故自去年5月辦理災害復建工程修復，工程全長約550公尺，因受颱風天候與農田灌溉通斷水影響，工程預計1月22日完成。另縣府考量排水設施後續維護，護岸改善段全線增設3.5公尺寬的水防道路，以提升水防安全，除供附近居民平時通行使用外，交通便利更有利地方發展。

至於卑南右岸三號堤防水防道路長約580公尺，為太平溪右岸一路通中的社區型道路代表路段，自日光大橋至馬蘭橋段水防道路全長約1,245公尺，對於地方疑慮可能導致安全或安寧問題，縣府去年12月17日公告該段水防道路兼為一般道路使用，讓人行車行都能受到安全保障；並接續於12月22日在光明里召開工程第6次公聽會，綜整意見後決議加強交通管制，以提升安全與降低噪音影響，自水防道路兼一般道路使用通行起，加強措施為除搶險搶修與施工大型車輛機具外，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，車行時速限制30公里，全線管制禁鳴喇叭，呼籲用路人恪遵交通規則，彼此互相尊重權益。