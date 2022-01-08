展現政府酒駕零容忍　台東警1／7全國性防制酒後駕車大執法

▲台東縣警察局執行取締酒駕防制大執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局於111年元旦連續假期執行連續3日全國性取締酒駕防制大執法，經統計3天大執法結果，公共危險罪總計移送24人，1件舉發酒後駕車違規，3天大執法下來仍有民眾沒有警醒而罔顧法律，以身試法，為貫徹政府「酒駕零容忍」執法決心，台東縣警察局再度於111年1月7日執行全國性取締酒駕車專案勤務，7日執行公共危險罪總計移送7人，取締1件酒後駕車違規，其中酒測值最高甚至達到1.01MG/L，遠超過送標準值0.25MG/L。

一般民眾可能會誤以為喝酒後，只要不要「馬上」開車，等一段時間後開車，就沒有酒精濃度，事實上每個人對於酒精代謝的程度不一，1罐350毫升的啤酒，可能就需要1至2小時代謝，若民眾飲酒的時間過晚、過量，隔天清醒後酒精仍未代謝，貿然開車或騎車遭攔查，酒精濃度就可能超標，呼籲民眾飲酒後，也要將飲酒的數量、喝酒的時間納入考量後，再決定是否使用交通工具，以免觸法。

▲台東縣警察局執行取締酒駕防制大執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局交通警察隊隊長張國棟表示取締酒駕是常態性的工作，酒駕零容忍，天天都是大執法，民眾切勿心存僥倖，民眾出門應酬飲宴，請利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」及「代客開車」等措施，請大家養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的好習慣，酒後駕車肇事已造成無數家庭的破滅及財產損害，珍惜自己及他人生命、身體安全，才能達成「酒駕零容忍」的目標及建構安全的交通環境，維護用路人的安全。