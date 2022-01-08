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防校園意外憾事　台大強化輔導「院院有學輔專員」

▲▼台大新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大將統整強化校園輔導體系，防止憾事再發生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學近期傳出學生校園墜樓意外，引發外界關注，台大指出，去年一整年共輔導超過1.1萬人次學生，目前共有62名輔導人力，今年目標是統整強化校園輔導體系，包括「院院有學輔專員」，同時讓系辦同仁與行政人員知道如何拉同學一把，並提供「學生輔導地圖」，統整各院系第一線輔導人員相關資訊，讓學生知悉可以可以先找誰協助。

台大在近期發生兩起學生校園意外，包括休學中的網紅「木子小姐」，為防止憾事再度發生，今（8日）台大校務會議上，由台大學務長汪詩珮進行專案報告，說明統整強化校園輔導體系。

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▼為防止校園意外憾事，台大將強化校園輔導，包括「院院有學輔專員」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼▲▼台大新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）。

根據統計，去年一整年台大學務處共提供超過1.1萬次輔導，其中9927人次為直接輔導，其餘為間接輔導，而心輔中心共提供9927人次服務，其餘為學輔中心提供，進一步分析，大學部接受輔導達6634人次，碩博士生則為4401人次，總計達1萬1038人次。

汪詩珮進一步說明，去年整年學務處輔導1.1萬人次，已是學務處能承接的最大量能，而目前台大心輔中心共有24名專任輔導人員、23名兼任輔導人員，還有6名資源教是專任輔導人員，110年起新增3名院聘兼任心理師、3名保健中心身心科醫師、3名學輔中心學輔專員，總計共62名輔導人力。

汪詩珮指出，台大本學期開始已試辦系所關懷導師制度，共有43個系、48位關懷導師，去年10月也舉辦線上座談會，包括由心輔中心進行相關學生輔導資源說明，也辦理系所關懷導師研習活動，共有23位關懷導師及20個學務主管及同仁參加。

至於今年學務處目標，汪詩珮表示，要統整強化校園輔導體系，包括「院院有學輔專員」，同時讓系辦同仁與行政人員知道如何拉同學一把，並提供「學生輔導地圖」，統整各院系第一線輔導人員相關資訊，讓學生知悉可以可以先找誰協助，也提出學生輔導作業程序，讓學生了解輔導的流程，也讓第一線輔導人員知道如何輔導學生。

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