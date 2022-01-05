快訊／台大「木子小姐」相驗結果出爐！男友自責：沒辦法讓她躲過

▲台大女學生墜樓意外，父親、男友出面說話。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯振中、劉昌松／台北報導

台灣大學校內4日發生墜樓意外，21歲網紅「木子小姐」墜樓後送醫不治。對此，李女的男友對於墜樓一事，感到十分自責，沒能讓女友逃過一劫。李女的父親則說，女兒曾經想要尋死。由於案發當時，監視器沒有拍到其他人，檢警相驗後排除他殺嫌疑，爸爸對死因沒有意見，目前遺體已發交給家屬。

警方調查，李女從台灣大學第二活動中心墜下，卡在大樓中間的平台，緊急被送往醫院急救，依然宣告不治。李父接獲消息，從台南北上製作筆錄。

▲▼木子小姐墜亡，相驗結果出爐。（圖／翻攝自Dcard）

由於案件發生時，監視器沒有拍到他人，檢警相驗後排除他殺嫌疑，李父對死因沒有意見，遺體已發交給家屬。李父說明，女兒曾經有過輕生的念頭。李女的男友聽到消息，對於沒能幫助女友走過低潮感到十分自責。

據了解，木子小姐曾以「我台大休學跑去拍A片」為題，在網路上發文，引起大量關注，去年12月31日才透露遭到霸凌的童年，且揭露患有重度憂鬱症。

最早傳出身亡消息是3日的時候，當時李父在IG上發文聲稱，女兒3日上午5點左右離世，無法阻止女兒死亡，是一生的遺憾，希望朋友能夠祝福，「祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。」

沒想到，貼文曝光後，台大校方4日澄清，李女身亡的消息並非事實。未料，李女在台大澄清過後，就傳出墜樓消息，令外界十分震驚。

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