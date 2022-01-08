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台大校長遴選啟動　新校長估今年10月出爐

▲▼台大新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔在去年10月23日校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，台大依規定將進行新校長遴選作業，台大今（8日）宣布，預計2月19日舉行校長遴選委員會選舉，將選出21人組成遴選委員會，若一切順利，今年8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。

管中閔在去年校務會議無預警宣布不續任台大校長，而根據目前「台大校長遴選委員會組織及運作要點」，必須在校長任期屆滿10個月前成立校長遴選委員會，校長屆滿前3個月完成校長遴選，由於管中閔任期到2023年1月7日，故台大最慢得在今年3月7日前成立校長遴選委員會。

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▼台大校長管中閔宣布不續任後，新校長遴選將啟動，預計10月新校長出爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 台大校長管中閔宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

台大今天舉行本學期第二次校務會議，台大宣布，預計2月19日舉行校長遴選委員會選舉，將選出21人組成遴選委員會，21名成員當中，由台大校務會議選出18人，3人則由教育部遴派；而台大今天也將選出監票人員。

台大主秘王根樹表示，預計在下月19日舉行校長遴選委員會選舉，將選出21人組成校長遴選委員會，而根據現有規定，校長遴委會必須4月6日前召開第一次會議，預估在今年5到7月公開徵求校長人選，並就被推薦人資料進行資格審查，透票產生校長候選人。

▼台大今天舉行校務會議，新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大新校長預計10月出爐。（圖／記者許敏溶攝）

若一切順利，王根樹表示，預計今年7月向全校公告校長候選人名單，並附完整候選人資料分送校務會議代表，預計今年8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，並安排時間逐一訪談，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。

不過，王根樹也強調，上述時程為推估，仍有可能因為相關程序而有變動。

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