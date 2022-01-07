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社會 社會焦點 保障人權

台大碩士生嗆興大教授「垃圾」　又罵同學「無腦」被起訴

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝姓男學生現為台大碩士生，豈料他卻在網路上毀謗興大羅姓教授挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

就讀台大研究所的謝姓男同學，因不滿興大中文系羅姓教授，處理某謝姓女學生意圖輕生事件的過程，竟在Dcard上發表「...那個垃圾老師」等毀謗文字，更在臉書「NTU台大學生交流板」因案外人黃姓同學轉貼「女大生控台大教授性侵！」的新聞報導，與周姓同學意見不同，竟嗆「無腦」等文字，羅、周憤而提告，士林地檢署偵結依法起訴。

起訴指出，曾就讀國立中興大學物理學系的謝姓男同學，2019年12月30日在Dcard留下：「...制度再怎麼理想都有這種垃圾存在，這種錯誤是中興學生一條一條的命去填的，這種垃圾趕出去就是了，不用站在他的立場想一堆什麼，不要霸凌他之類的毛，不然還想填幾條人命才爽？...」等毀謗文字。

去年10月22日，以個人臉書帳號在約人數2.2萬的「興大商品市集」社團留下：「辛苦了，我也還在訴訟中，不過自己處理的來，霸凌學生的無良教師真的是教育界的毒瘤，喔對了中文系羅OO，就是在說你」。

同年9月30日在臉書人數約6.4萬「NTU台大學生交流板」因黃姓同學轉貼一篇「女大生控台大教授性侵！3聯單真相鋪」的新聞報導，與周姓同學報導內容意見不同，卻留下：「周OO...你自己沒有邏輯無腦護航不要拖別人下水好嗎，恕我無法回你了，你可能要找一個邏輯程度跟你一樣可笑的才能跟你溝通」。

羅姓教授與周姓同學各自到警局報案，檢察官認為謝姓男同學涉犯刑法第309條第1項的公然侮辱及第310條第2項的加重毀謗等罪嫌，為想像競合犯，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。

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