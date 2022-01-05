台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

▲台大昨傳出女學生意外事件，校方今發表給學生公開信。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學第二活動中心昨（4日）傍晚發生一名女學生墜樓意外，緊急送醫後仍不治，校方今證實此事，並由學務長汪詩珮發出公開信，提醒學生先照顧好自己，並指學務處提供校園事件的安心諮詢服務，若你對自己的情緒或行為感到不舒服或相當擔心，可以尋求校內心理輔導資源的協助。

台大昨傍晚發生發生墜樓意外，墜落的21歲李姓女學生被發現時已沒生命跡象，送醫急救仍宣告不治，有校內學生透露李女就是日前捲入詐死風波的網紅「木子小姐」，校方僅證實有學生身亡，但並未證實該學生身份。

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▼台大驚傳女學生墜樓事件，校方寄給學生公開信曝光。（圖／讀者提供）

由於目前適逢台大期末考，台大學務長汪詩珮在今天早上針對台大學生發出公開信，內容提及濕冷天氣、期末將至，加上令人難過消息在網路上流傳，讓台大人無法掩飾心中的擔憂與失落，並指「我們都一樣，因為我們一起經歷著所發生的一切。」，但「幸好，我們有彼此為伴。一同在思索中理解，在理解中相互扶持。即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮。」

該文章也關心學生的身心狀況，提醒學生要學生先照顧好自己，看到受苦同學、朋友可以彼此作伴、分享自我在當中的感受，讓沈重的感受慢慢舒緩，體會平淡而真摯的情感；另也提醒學生，學務處提供校園事件的安心諮詢服務，包含個別諮商、安心諮詢、安心團體、安心小站、學輔中心等。

以下為公開信全文：

「重要訊息」臺大學務處關心您（校園事件安心諮詢服務）

於 2022-01-05 09:00，寄自 汪詩珮學務長



親愛的同學們：

濕冷的天氣、期末將至，加上令人難過的消息在網路上流傳，讓臺大人無法掩飾心中的擔憂與失落。我們的心像繃緊的弦，稍有風吹草動，便不住作聲；又或者食不知味、寢不覺安，心情低落、煩躁焦慮。我們都一樣，因為我們一起經歷著所發生的一切。

面對這些事，我們有很多不明白。幸好，我們有彼此為伴。一同在思索中理解，在理解中相互扶持。即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮。

我們可以先照顧好自己。要照顧你的心，得先照顧好身體：規律的作息與飲食、適度地運動，才有力氣做想做的事情。如果你願意的話，看到受苦的同學、困難的朋友，我們可以彼此作伴、分享自我在當中的感受，讓沈重的感受慢慢舒緩，體會平淡而真摯的情感。

讓我們結伴同行，也在必要的時候尋求幫助，系上師長、學輔專員、心輔中心的老師們也都關心著你。如果你對自己的情緒或行為感到不舒服或相當擔心，或者是情緒行為已經對課業、家人/親密關係形成干擾，可以尋求校內心理輔導資源的協助。

這幾天，學務處也特別提供校園事件的安心諮詢服務：

1. 個別諮商：

透過穩定的諮商，心輔中心老師們可以陪著你梳理自己的情緒與想法，也探索因應困境的策略。網路預約初談，預約網址：https://my.ntu.edu.tw/counsel/index.html

2. 安心諮詢：

若這幾天同學們因著校園事件，感覺難受，心輔中心現場提供安心諮詢服務。

開放時間：1/5-7 （週三至週五）9:00~17:00

地點：心輔中心

3. 安心團體：

有時候身邊的人和我們有類似的經歷與感受，如果有機會讓我們分享一下，也許我們可以成為彼此的支持。

時間：1/6~7（週四、週五）12：30-14：00

地點：心輔中心多功能室

4. 安心小站：

1/5週三開始在第二活動中心302設置安心小站，提供同學簡短聊聊的機會，並學習如果照顧自己的感受。

時間：1/5~7（週三至週五）10：00-16：00

地點：第二活動中心302教室

**以上服務會依學生需求調整，請同學隨時參考心輔中心最新消息**

5. 學輔中心：

學輔中心提供六個學院的駐點服務，同學可就近走入專屬空間與學輔專員聊聊，或上網預約。預約網址：https://csw.ntu.edu.tw/archives/323

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