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男失控脫光！下秒竟燒成「人肉火球」畫面曝　員警目睹全閃到一邊

▲▼美國紐約州29歲男子瓊斯（Jason Jones）大鬧警局，遭到員警以電擊槍制伏，意外導致身體起火。（圖／翻攝自New York Attorney General）

▲檢方公布案發當時完整的監視器畫面。（圖／翻攝自New York Attorney General，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約州29歲男子瓊斯（Jason Jones）去年10月在喝醉酒後衝進警局，與員警發生衝突，其中一名員警拿出電擊槍壓制，卻導致瓊斯身體瞬間起火，整個人燒成一團火球，住院逾6周後仍不幸喪生。瓊斯身亡後，檢方終於在7日公布了警局監視器錄下的驚悚瞬間。

根據《福斯新聞》、《每日郵報》報導，監視器畫面顯示，瓊斯2021年10月30日衝進警局大鬧，在喝醉的狀態下和員警發生爭執，儘管影片沒有聲音，但他似乎在大喊大叫，又脫光了上衣和襪子，行為相當失控。接著，他在3名員警注視之下拿起桌腳的一大罐殺菌乾洗手液，開始朝著自己的頭部和身上大量噴灑。

▲▼美國紐約州29歲男子瓊斯（Jason Jones）大鬧警局，遭到員警以電擊槍制伏，意外導致身體起火。（圖／翻攝自New York Attorney General）

▲瓊斯遭到員警以電擊槍制伏，卻因為事前曾在身上澆淋乾洗手消毒液，而導致身體起火。

不久後，其中一名員警持電擊槍對準已退到鏡頭外的瓊斯，在開槍前說了幾句話，畫面下方突然出現一道亮光，3名警察嚇得表情慌張，不斷向後退，此時瓊斯跌跌撞撞地走進畫面中，他的上半身和頭部著火狂燒，痛得在地上打滾，甚至連臉部也被火焰吞噬，但警察們紛紛向外逃離，監視器還拍到瓊斯試圖拍熄頭上的火焰時，一名員警只躲在角落，眼睜睜看著他痛苦的模樣。

當其他員警走回來幫忙之後，不到幾秒鐘，火焰就隨著酒精揮發完畢而熄滅，但瓊斯上半身已經燒紅了一片，他跪在地上模樣痛苦，意識清醒，最終在其他人的協助下被抬上擔架送醫。儘管瓊斯只有著火約25秒，但住院逾6周後仍於12月15日不治身亡。紐約州檢察長室下屬的特別調查辦公室正在調查此案，因為根據紐約州規定，只要是員警涉及其中的死亡案件就必須啟動特別調查。

報導指出，地方員警使用武力的規範中要求執法者在做出任何「強力控制」手段之前，都必須考慮環境條件或是否為緊急情況，而警察通常也會被警告不要對濕身或站在水中的嫌疑人使用電擊槍。當局預計將對瓊斯進行驗屍，以確定死因與電擊槍對死亡的影響有多大。

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