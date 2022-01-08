媽媽好狠！　開車載13歲染疫兒「全程關後車廂」：不想被傳染

▲ 比姆先前登上當地學區宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／Cypress-Fairbanks ISD）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名女性教師日前載著染疫的親生兒子前往新冠病毒檢測站，為避免自己被傳染，竟全程將年僅13歲的兒子鎖在後車廂。有民眾路過時聽見後車廂傳出聲響，才揭發這名女子的離譜行為。她被控傷害兒童，現已被捕。

BBC報導，這起事件發生於德州哈里斯郡，一名目擊者3日在一處篩檢站附近聽見一輛車的後車廂傳出人聲，趕緊報警。41歲女子比姆（Sarah Beam）後來打開後車廂，裡頭竟躺著一名活生生的男孩。

比姆宣稱，13歲的兒子先前接受病毒檢測呈陽性，因此開車載他到附近體育場的篩檢站再測一次，將他關在後車廂是因為她「不想被傳染」。篩檢站一名工作人員知情後嚴肅表示，除非比姆讓兒子坐進後座，否則不會幫他檢測。

警方證實，當地警察部門本周稍早接獲通報，有一名兒童受困汽車後車廂，地點在一處得來速篩檢站，「執法部門展開全面調查，最後發出逮捕令。孩子沒有受傷，真是謝天謝地。」

當地媒體報導，比姆2011年起在賽普拉斯瀑布高中（Cypress Falls High School）任教至今，近期正在休假。這起事件掀起公憤，德州公共安全部門的史丹迪佛（Richard Standifer）也表示，萬一汽車發生碰撞，男孩可能會受重傷，「我從來沒聽過有人因為測出陽性被關進後車廂。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》