整排坦克震撼畫面曝光！俄軍進駐哈薩克平亂　美國質疑不單純

▲俄羅斯一座機場7日停放維和部隊軍用車輛及坦克，等待運上軍機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克連日爆發嚴重暴力衝突，動亂規模之大也讓俄羅斯派兵到當地協助穩定局勢，迄今至少有44人死於這場騷亂，另據俄方本周釋出的畫面，可見大批軍用車輛與坦克等待運上軍機。只不過，俄軍介入的舉動引發美國質疑，國務卿布林肯表示，政府正試圖釐清哈薩克政府尋求俄羅斯軍事援助的決定。

BBC報導，哈薩克這場動亂起因於燃油價格上漲的抗議活動，隨後演變成暴力衝突，示威者衝進市政大樓，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）決定請求援助。俄羅斯為首的2500名維和部隊第一批兵力已抵達哈薩克境內，並於7日協助哈薩克軍方從示威者手中奪回機場控制權。

▲俄羅斯維和部隊部分成員6日抵達哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

但布林肯（Antony Blinken）表示，美方認為，哈薩克政府其實能夠自行應對境內示威活動，有能力在維護法律秩序的同時，尊重示威者權利，「近代歷史的其中一個教訓，那就是一旦俄羅斯人進入你家，有時很難讓他們離開，不清楚（哈薩克）為何會覺得需要外部援助，我們正試著瞭解這一點。」另方面，美國已批准部分非必要人員離開駐阿拉木圖（Almaty）領事館。

莫斯科當局表示，俄羅斯部署軍隊是依據「集體安全公約組織」（CSTO）所採取的行動，屬於暫時性措施。集體安全公約組織由6個前蘇聯成員國組成，分別是俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克。

▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）

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