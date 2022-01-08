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白人父子槍殺社區慢跑非裔鄰居！法官斥「毫無悔意」怒判終生監禁

▲▼25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）社區慢跑被白人父子檔獵殺，美國司法部已對此案展開仇恨犯罪調查。（圖／翻攝推特「2speak_easy」）

▲亞伯里2020年2月在社區慢跑時慘被白人父子檔獵殺。（圖／翻攝推特「2speak_easy」）

記者葉睿涵／編譯

美國25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）2020年外出慢跑，卻遭3名白人男子開槍射殺，引發全美高度關注。喬治亞州格林郡（Glynn）法庭7日判處3名被定罪的被告無期徒刑，不過3人的辯護律師表示，他們計劃就判決提出上訴。

據BBC報導，這起案件事發於2020年2月23日，亞伯里在布倫瑞克住家附近的17號公路慢跑時，白人父子檔35歲兒子崔維斯（Travis McMichael）及退休員警格雷戈里（Gregory McMichael）拿著槍跳上車，針對亞伯里展開追捕，而鄰居布萊恩（William Bryan Jr）隨後開著自己的車加入，並用手機錄影，拍下崔維斯槍殺亞伯里的瞬間。

▲▼美國非裔男子慢跑遭射殺案件已作出判決。（圖／達志影像／美聯社）

▲法庭判處崔維斯（左一）和格雷戈里（左二）父子檔終生監禁、不得假釋，而布萊恩（右一）則可在服刑30年後獲得假釋機會，下同。（圖／達志影像／美聯社）

儘管被告辯護律師主張，當事人是因為目擊亞伯里擅闖民宅，以為他是小偷，所以才對亞伯里展開追捕，而開槍則是面對亞伯里激烈反抗所做出的自我防衛行為，然而控方卻認為，3名被告並無證據顯示亞伯里有偷東西，懷疑被告開槍的主要因素與「種族」有關。

法庭陪審團2021年11月認定，3名被告惡意謀殺、嚴重傷害、非法監禁等27項指控罪名成立，而亞伯里的家人也呼籲法庭給予3名被告最嚴厲的判決。法庭在2022年1月7日裁定，崔維斯和格雷戈里父子將面臨終生監禁、不得假釋，而鄰居布萊恩則可獲得假釋機會，但需在監獄服刑至少30年。

▲▼美國非裔男子慢跑遭射殺案件已作出判決。（圖／達志影像／美聯社）

▲法官沃姆斯理認為，白人父子檔在殺人後並無悔恨之情，令人髮指。（圖／達志影像／美聯社）

法官沃姆斯理（Timothy Walmsley）表示，他做出相關判決的原因，是因為崔維斯和格雷戈里父子在現場畫面中的冷酷行為和言語令人髮指，而且他們在整個判決過程中也未見懊悔之情，而布萊恩卻在事情發生後迅速表達了自身的悔意。

▲▼美國非裔男子慢跑遭射殺案件已作出判決。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞伯里的母親在法庭中落淚。（圖／達志影像／美聯社）

3名被告的辯護律師表示，他們計劃就判決提出上訴。另外，由於3人在辯護時聲稱，他們襲擊亞伯里的原因是因為他是非裔，因此聯邦法院也將在下月展開3人的仇恨犯罪判決。

►美國25歲男慢跑慘被3槍射殺　3嫌犯謀殺罪成立！最重終生監禁
►想逃卻被卡車撞！非裔慢跑遭射殺倒地細節曝光　白人嫌開3槍辱罵歧視髒字
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