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PTT八卦板連刷「攻擊林昶佐」空白文　四叉貓笑：誰家的網軍出包

▲四叉貓接台劇業配！　點開「整片肉色裸上身」網笑瘋：片名要改了。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓發現PTT一串短時間連發的攻擊林昶佐空白文，可能是網軍出包。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者林彥臣／綜合報導

林昶佐罷免案投票進入最後倒數計時階段，但是7日在PTT八卦板上，卻在短時間出現大量不利林昶佐新聞的回覆貼文，但是內容卻全是空白的。PTT名人四叉貓看穿其中的蹊蹺笑說，「誰家的網軍又出包」。

四叉貓在臉書發文表示，半小時之前，在PTT八卦板上有一篇攻擊林昶佐的新聞，新聞貼出後，版面上快速洗了好幾篇空白回覆文，這是怎麼回事呢？

▲▼上PTT,許力方上PTT,網軍,帶風向,1450,辦公室,電腦,OL,小資女。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲四叉貓說明了網軍在PTT上帶風向的步驟。（示意圖／ETtoday新聞雲）

四叉貓進一步解釋，其實是公關公司使用自動推文程式沒設定好，本來是要快速洗推文，結果設定錯誤變成空白文連發， PTT推文就類似FB的文章下面的留言一樣，可以用假帳號搭配程式快速推爆那篇文章，藉此帶起留言區的網友風向。

四叉貓說，但現在不但沒帶起風向，反而還被抓到公關假帳號，我猜應該是討厭林昶佐陣營聘請的公關公司出包吧，專業點好嘛！這種帶風向品質也敢收費喔？

網友在四叉貓臉書留言表示，「大家都有網軍，差在正常發揮與拙劣發揮而已」、「當然是dpp反串啊，剛剛不是有個傻屌說顏清標也是dpp反串」、「你應該開公關公司的四叉貓媽媽」、「江啓臣當初沒聘請你就錯了」、「國民黨青年又要說瑋豐林秉樞自導自演了啦咦？為什麼我說又？」、「如果推文發文都要輸入 下列哪個是夏于喬，是不是可以擋掉推文程式？」

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